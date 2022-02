Männer flexen nach Unfall auf B85 Leitplanke ab

Zwei Männer haben in Auerbach im Landkreis Amberg-Sulzbach die Leitplanke an der B85 durchgesägt und eine kuriose Begründung angegeben. Sie seien vom Wind von der Straße geweht worden, fuhren neben der Bundesstraße weiter und kamen am Ende nicht mehr vorwärts.

Fünf Meter Leitplanke abgeflext

Da sie einen Trennschleifer im Auto hatten, flexte der Beifahrer damit kurzerhand ein fünf Meter langes Teil der Leitplanke ab. So fuhren die beiden mit ihrem Wagen tatsächlich auf die B85 zurück. Zeugen bemerkten jedoch die Aktion in der Nacht auf Montag. Wie die Polizei heute (10.02.2022) mitteilt, erwartet die Männer eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht.

Leitplanke muss ersetzt werden

Die Straßenmeisterei müsse die Leitplanke nun reparieren, so ein Polizeisprecher zum BR. Die Schadenshöhe sei bislang schwer zu beziffern. Die Beamten stellten vor Ort auch fest, dass der Fahrer einen Leitpfosten überfuhr, als er von der Fahrbahn abkam.