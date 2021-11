Lust aufs Lesen - die Münchner Bücherschau hat eröffnet

Die Münchner Bücherschau ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil im kulturellen Terminkalender der Landeshauptstadt. Ob Krimis, Romane, Sachbücher oder Jugendliteratur - Verlage präsentieren Bücher aus verschiedenen Genres. Dieses Jahr können die Titel nicht nur im Münchner Gasteig durchgeblättert werden, sondern auch digital zu Hause auf dem Sofa.

Lesetipps der Münchner Buchhändler

Neben Neuerscheinungen finden Interessierte auch die Bestseller des Jahres in den Regalen. Als besonderes Highlight gibt es die Gewinner des Bayerischen Buchpreises zu sehen. Ein Teil der Ausstellung wird von Münchner Buchhändlern gestaltet. Sie empfehlen ihre Lieblingsbücher mit kurzen Rezensionen.

Lesungen für Erwachsene und Kinder

Begleitend findet ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Lesungen unterschiedlicher Autorinnen und Autoren statt. "Mein persönliches Highlight: Da darf in keinen Fall die Begegnung mit Jason Reynolds fehlen. Ein amerikanischer Autor, der ganz persönlich über Rassismus in den USA schreibt und von dem wir eine ganze Menge lernen können", sagte Klaus Beckschulte, Mitveranstalter der Bücherschau. Aber auch Rufus Beck, Elke Heidenreich oder Cornelia Funke halten Lesungen ab. Diese Veranstaltungen finden teils vor Ort, teils online statt. An den Vormittagen gibt es spezielle Lesungen für Schulklassen von der 1. bis zur 10. Klasse.

Auch der BR sendet live

Der Bayerische Rundfunk hat auf seiner BR Kultur Bühne die Eröffnung live übertragen, Bayern2 berichtet immer wieder von der Münchner Bücherschau und auch sonst können Leseratten bei vielen Veranstaltungen live dabei sein oder sie nachhören, nachsehen bzw. nachlesen. Die Münchner Bücherschau hat vor Ort bis zum 5. Dezember täglich geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Weitere Infos finden Sie auch hier.