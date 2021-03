Bayern lesen: Eine bayerische Bücherschau

Das Lesen von Büchern dagegen geht unter die Oberfläche in die Tiefe. Wirkliches Lesen, das heißt versinken, eintauchen, neue Dimensionen und Welten erkunden. Und am besten fängt man damit vor der Haustür an. Über den eigenen Ort, die eigene Stadt, den eigenen Landkreis weiß man schon was und kann dieses Wissen problemlos mit neu Erlesenem erweitern. So wird der Bildungssee zunächst fast unmerklich, dann aber immer schneller weiter und tiefer. Zuletzt ist er ein ganzer Ozean, der sich aus vielen Zuflüssen speist, deren wichtigster aber immer noch durch die Heimat fliest. Wir wollen Ihnen heute wieder Lust machen auf bayerische Autoren und bayerische Neuerscheinungen.