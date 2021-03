Lockdown mit Verschärfung an Ostern: Das sagen die BR24-Leser

"Hamsterkäufe und überfüllte Supermärkte vorprogrammiert"

Viele User halten auch die Entscheidung, den Gründonnerstag und den Ostersamstag zu Ruhetagen zu erklären, für schwer nachvollziehbar. Vor allem, dass Supermärkte nur am Samstag, nicht aber am Donnerstag öffnen dürfen, sehen die BR24 Leser kritisch.

Userin Annabell meint: "Ansturm am Samstag ist vorprogrammiert. Von wegen, zusätzliche Ruhetage." Matthias Hintze schreibt bei Facebook: "Der Blödsinn kennt keine Grenzen mehr am Gründonnerstag die Geschäfte geschlossen und am Samstag liegen sie übereinander wird wohl die vierte Welle vorbereitet einfach traurig gebt den Leuten ihr normales Leben wieder". Und auch Lisa Härtl ist sich sicher: "Hamsterkäufe vorprogrammiert. Überfüllte Supermärkte ebenso. Anstatt immer nur ein paar Menschen in den Supermarkt zu lassen mit einem Zeitfenster um das ganze zu entzerren, verschiebt die Politik einfach nur den Tag der Hamsterkäufe vor Ostern."

Ärger über ausfallende Oster-Gottesdienste

Martin Spies ärgert sich bei Facebook darüber, dass Oster-Gottesdienste nach Möglichkeit virtuell durchgeführt und die Kirchen leer bleiben sollen. Er schreibt: "Außerdem schaffen wir das Osterfest als christliches Fest ab und schicken den Papst in Rente. Amen. Wo bleibt der Aufschrei der Kirchenführer"

"Kein Aufgeben, nur Durchhalten"

Die Corona-Beschlüsse sorgen nicht nur für Kritik bei den Usern. Es gibt auch Verständnis für die Notwendigkeit der Maßnahmen. Userin Zauberin schreibt: "Solange wir nicht genug Geimpfte haben, ist das mE die einzige Alternative .... Für mich gilt: kurz vor dem Ziel (Impfung für viele) geht kein Aufgeben, da geht nur Durchhalten."

Auch User Kaiser meint: "In der Vergangenheit habe ich alle Maßnahmen der Regierung mitgetragen und werde mich auch dieses mal wieder an die Beschlüsse halten, da mir meine eigene Gesundheit wichtig ist." Er ergänzt aber: "Es ist sehr schade, dass durch die Versäumnisse der Regierung wieder einmal ein Lockdown notwendig ist. In der freien Wirtschaft würden sich Führungskräfte dieser Art nicht behaupten können."