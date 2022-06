Lkw-Parkplätze: Polizeistreife kämpft gegen das Chaos

Eigentlich ist es wunderschön im Inntal. Friedlich ruhen die Dörfer und Höfe in sattem Grün, freundlich schauen die Berge herunter, der Riesenkopf, das Kranzhorn. Auf der Teer-Schneise mitten durch dieses Paradies aber tobt ein harter Kampf.

Es wird Abend auf der A93 Richtung Süden. Der Auftrag von Polizeihauptmeister Ludwig Epp und Polizeiobermeister Johann Schönberger: Chaos verhindern, für Sicherheit sorgen – so gut es geht.

"Hütchenspiel" um einen Parkplatz

Schon am ersten kleinen Parkplatz steht ein Laster so weit in der Abbiegespur, dass die Zufahrt nur nach einer Vollbremsung möglich ist. Das geht nicht, zu gefährlich, entscheiden die beiden Verkehrspolizisten. Das Blaulicht ist an, dazu eine orange Warnleuchte – dennoch ist das Parken auf dem Seitenstreifen riskant. "Die gefährlichste Stelle auf der Autobahn überhaupt", sagt Epp und prüft genau, was da an schweren Gefährten vorbeidonnert, bevor er aussteigt.

Er klopft an die Tür des Lkw und macht dem Fahrer klar, dass er weiterfahren muss. Der Mann ist einsichtig und wirft den Diesel an. Schönberger trägt die rot-weißen Warnhütchen zurück an die richtige Stelle weiter Richtung Parkplatz. "Das machen die gern mal", sagt er lächelnd, "die Leitkegel, die wir vor einer Stunde hier aufgestellt haben, hinter ihren Laster stellen, nachdem sie geparkt haben." Hütchenspiele der besonderen Art.