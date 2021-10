Lindau startet Mietstationen mit Elektro-Lastenrädern

Ein Piepen, ein Klicken und mit einem Surren rollt das Rad davon. Der Mobilitätsmanager der Stadt Lindau, Jaime José Valdés Valverde, hat sich ein Lastenfahrrad aus der grauen Station genommen und fährt eine Runde. Davor hat er sein Handy auf einen QR-Code vorne am Fahrrad gehalten, eine App hat das Rad erkannt und mit dem Piep freigegeben. Beim Öffnen des Schlosses klickt es. Dann ist das Hinterrad nicht mehr abgesperrt und das Lastenrad kann aus der Ladestation genommen werden. Dort wird es automatisch beim Abstellen per Induktion wieder vollgeladen. Das alles gibt es zu einem günstigen Preis.

Nach dem Test kommen mehr Lastenräder

Damit hat heute in Lindau die Testphase für mehrere solcher Mietstationen mit Lastenrädern begonnen. Nach Angaben von Valdés gibt es zunächst drei Standorte mit je zwei Lastenrädern. Er sagte dem BR dazu: "Da wollen wir schauen, wie das funktioniert." Erst im Frühjahr soll das System offiziell starten, dann mit weiteren fünf Stationen und deutlich mehr Rädern. Die Testphase biete eine gute Möglichkeit den Radverleih sowie die Funktionalität der Software in den kommenden Monaten zu überprüfen, sagte Valdés. Die App wird derzeit noch weiterentwickelt.

Start-up betreibt die Leihstationen

Eigentlich war der Start für das Mietsystem schon für dieses Frühjahr geplant gewesen. Durch eine Ausschreibung konnte aber erst mal kein passender Betreiber gefunden werden. Laut Valdés übernimmt das nun die „sigo GmbH“ mit Sitz in Darmstadt, die sich in der zweiten Ausschreibung gegen weitere Bewerber durchgesetzt habe. Die Firma ist für den Betrieb des digitalen Leihsystems sowie für Wartung und Reparatur der Räder zuständig.

Lastenräder leihen für fast umsonst

Die Elektro-Lastenräder bieten vor dem Lenker Stauraum für Einkäufe, es ist eine hochklappbare Sitzbank mit zwei Anschnallguten für Kinder verbaut, Sattel und Lenker sind einfach verstellbar. Die Stadt hofft auf möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer, die dann möglicherweise nicht mehr mit dem Auto fahren, zum Beispiel durch die engen Straßen auf der Lindauer Insel. Die erste halbe Stunde ist kostenlos. Danach kostet das Leihrad 1,50 Euro je angefangene halbe Stunde. Das System soll überall in Bayern kommen – am Anfang zumindest in sieben Kommunen. Lindau ist eine davon.

Verkehrsministerium fördert Mietsystem

Einen Großteil der Gesamtkosten für den Aufbau des Mietsystems übernimmt der Freistaat. Bis zu 90 Prozent der Kosten dafür kommen aus Mitteln eines Projekts des Verkehrsministeriums. Den Zuschlag haben neben Lindau auch Cadolzburg (Mittelfranken), Freising (Oberbayern), Lechbruck am See (Schwaben), Marktredwitz (Oberfranken), Passau (Niederbayern) und Würzburg (Unterfranken) bekommen.