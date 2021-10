Positiver Coronafall in Aichacher Disco: Es gab keine Gästeliste

Nach einem positiven Corona-Fall sollen alle Gäste der Aichacher Discothek M-Eins, die dort in der Nacht von vergangenen Samstag auf Sonntag gefeiert haben, einen Corona-Test machen lassen. Laut Landratsamt Aichach-Friedberg hatte der Betreiber der Diskothek zwar alle Hygienebestimmungen eingehalten, allerdings keine Gästeliste geführt. Dies hätte der Betreiber aber machen müssen, teilt die Behörde auf Anfrage des BR mit. Nun werde geprüft, ob es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Ansonsten habe der M-Eins-Betreiber gemäß der Vorgaben am Eingang die 3G-Regel überprüft - also nur Partygäste eingelassen, die geimpft, genesen oder getestet waren.

Ungeimpfte Disco-Besucherin könnte andere angesteckt haben

Laut Gesundheitsamt Aichach waren in der Nacht zum 3. Oktober etwa 1.000 Menschen in der Discothek M-Eins. Eine ungeimpfte Besucherin mit einem negativen PCR-Test hatte sich unter den Feiernden befunden. Allerdings zeigte die Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen montags dann Krankheitssymptome, am Mittwoch (6.10.) wurde sie positiv auf Corona getestet. Ihr Discobesuch fällt damit in den möglicherweise ansteckungsfähigen Zeitraum, sagt das Landratsamt. Die Frau habe nichts falsch gemacht, befinde sich nun aber in Quarantäne.

Bisher keine weiteren Disco-Besucher positiv auf Corona getestet

Fabian Häberle, der Betreiber der Disco, bestätigte dem BR, dass am vergangenen Wochenende nach knapp 600 Tagen Schließung bei voller Kapazität gefeiert wurde. "Selbstverständlich haben wir uns im Vorfeld mit solch möglichen Ereignissen beschäftigt. Dass das M-Eins eventuell ein Infektionsort sein könnte, nehmen wir selbstverständlich ernst und haben umgehend unser Personal und uns testen lassen", sagte Häberle. Man habe viele Nachrichten von Gästen bezüglich ihrer Tests bekommen, diese seien bislang alle negativ.

Discobetreiber will 3G beibehalten

Trotz des nun positiven Falls einer ungeimpften, aber getesteten Besucherin, möchte der Diskobetreiber an 3G festhalten: "Die Umsetzung der 3G Regel und des Hygienekonzepts hat bei uns allerhöchste Priorität. Solange 3G eine Option ist, möchten wir gerne den Betrieb mit 3G fahren, da wir gesunde Gäste nicht vom Feiern ausschließen möchten", sagte Häberle. Laut Landratsamt Aichach-Friedberg wäre es dem Betreiber erlaubt, auf 2G statt 3G zu setzen.