Lichtbrücke: Vilshofen zeigt Verbundenheit mit Ukraine

Ein besonderes Zeichen der Verbundenheit mit der Ukraine ist seit Samstagabend in Vilshofen im Landkreis Passau zu sehen. Hier projiziert der Lichtkünstler Andreas Jürgens zwei leuchtende Brücken in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau in den Himmel.

Licht verbindet zwei Wahrzeichen

Eine der Lichtbrücken soll die beiden Wahrzeichen der Stadt Vilshofen miteinander verbinden, nämlich den alten Stadtturm und den 350 Meter entfernten Turm der Stadtpfarrkirche. Für den Künstler ist der Kirchturm das Symbol für Frieden und Glauben, der alte Stadtturm stehe für weniger friedliche Zeiten und für das Abwehren von Gefahren. Der zweite gelb-blaue Bogen spannt sich auf der Brücke über die Donau. Jürgens sieht die Brücke als "Symbol für die Verbindung über Grenzen und Kulturen hinweg für Frieden und Einigkeit."

Lichtbrücken verändern sich nach Wetterlage

Das Besondere: Die von Lasershow-Projektoren erzeugten Lichtbrücken werden sich je nach Witterung verändern. Bei klarem Wetter sind sie nur dezent wahrnehmbar, bei Dunst und Nebel leuchten sie stark, beschreibt Andreas Jürgens die Kunstaktion. Die Lichtbrücken sind täglich von 19 bis 23 Uhr zu sehen.