Leerstände auf dem Silbertablett – Stadt Aub verkauft Denkmäler

Unterstützung durch die Stadt Aub

Die Kosten für das jeweilige Objekt sind also schon ganz gut abschätzbar. Keiner soll Bedenken haben, sich ein Millionengrab zu schaufeln. Denn auch darüber hat sich die Stadt Aub Gedanken gemacht und präsentiert den Kaufinteressenten eine umfassende Beratung über sämtliche Fördermöglichkeiten. "Wir als Stadt Aub unterstützen die Bauwilligen auch auf diesem Weg. Mit unserer Förderstelle versuchen wir einen relativ engen Draht zu den Förderstellen herzustellen, dass da möglichst wenig Arbeit bei den Bauwilligen bleibt," erklärt Bürgermeister Roman Menth.

Über das "Kommunale Denkmalkonzept (KDK)", das die Stadt mit Unterstützung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege seit August 2020 entwickelt hat, sei die Stadt im engen Kontakt und Austausch mit Städtebauförderung und Denkmalpflege und könne kurze Wege gehen, fügt er hinzu.

Sanierung nicht teurer als ein Neubau

Dazu kommen noch die steuerlichen Vorteile, die die Sanierung eines denkmalgeschützten Altbaus mit sich bringen kann. Steuerberater Peter Deppisch verrät den Interessenten bei der Denkmalbörse, wie sie über steuerliche Sonderabschreibungen möglichst viele Kosten wieder reinholen können. Nach Abzug der Zuschüsse können in der Regel zwischen 30 und 40 Prozent der Restsumme wieder auf dem eigenen Konto landen. Dann bewege man sich in etwa im Bereich eines Neubaus auf der grünen Wiese. Das dauert allerdings einige Jahre. Doch man bekommt dafür wesentlich mehr als nur einen schlichten Neubau, nämlich ein Haus mit Flair und Geschichte, "eben nix von der Stange", ergänzt Deppisch.

Kaufinteressent aus München

Das sieht auch Carsten Witt so. Zwischen all den neugierigen Einheimischen, ist er mit tatsächlichen Kaufabsichten gekommen. Carsten Witt ist Geschäftsführer einer Verwaltungs-GmbH in München und er ist begeistert von den Leerständen in der Auber Altstadt und den Möglichkeiten, die sich vor Ort ergeben. Im Haus mit der Adresse Marktplatz 25 könnte er sich ein Mehrgenerationenhaus vorstellen – mit jungen und alten Menschen, die dort zusammen leben und arbeiten wollen. "Wir wären daran interessiert, vielleicht sogar in Kombination mit mehreren Gebäuden, uns finanziell zu engagieren und vor allem auch mit der tollen Unterstützung, die es hier gibt. Das ist das Wichtigste und Wertvollste, was man überhaupt finden kann," sagt er.

Win-Win-Situation für alle

Er sieht im Angebot der Stadt Aub ein riesige Chance für sein Projekt und eine absolute Win-Win-Situation für Käufer und Verkäufer. Der Unternehmer ist begeistert vom Flair des Altbaus und meint für sein Konzept "in einer so lebendigen Altstadt den perfekten Ort" gefunden zu haben. Mit der Unterstützung und der Vorarbeit, die die Stadt Aub für ihn bereits geleistet hat, haben die leerstehenden Denkmäler jetzt eine gute Chance in Carsten Witt einen Käufer zu finden.