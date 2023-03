Lebensraum für seltene Fischart: 4.000 Nerflinge ausgewildert

Am Wochenende wurden 4.000 Sätzlinge des Nerflings aus der Gruppe der Karpfenfische südlich von Seeshaupt in die Seeshaupter Ache ausgewildert.

Nerfling ist kein klassischer Speisefisch

Der Nerfling wird bis zu 80 cm groß und 4 Kilogramm schwer. Weil er kein klassischer Speisefisch ist, ist er in bayerischen Gewässern fast ausgestorben. Das will der Fischereiverband Oberbayern, der über zu viele Fischotter klagt, jetzt ändern. Mit einem Artenhilfsprogramm werden die Bestände in einer Fischzucht nachgezüchtet und mit Hilfe von Fischereivereinen in geeignete Gewässer ausgewildert.

Nerfling soll zu ökologischem Gleichgewicht beitragen

Am Wochenende wurden die 4.000 Jungfische im Bereich der Osterseen südlich des Starnberger Sees in die Freiheit entlassen. In der Nähe befindet sich die Limnologische Forschungsstation der Technischen Universität München (TUM), die unter anderem erforschen, wie sich der Klimawandel auf Bayerns Seen auswirkt.

Stefan Kirner vom Fischereiverein Penzberg hat die Aktion organisiert. Dem BR sagte er: "Der Nerfling ist kein klassischer Speisefisch. Wir Angler setzen ihn jetzt gemeinsam mit dem Fischereiverband Oberbayern aus, um einen Beitrag für das ökologische Gleichgewicht der Gewässer zu leisten."

20.000 Euro werden in Nerfling investiert

20.000 Euro investieren der Verband und der Penzberger Fischereiverein in den kommenden fünf Jahren, um den Nerfling in den Osterseen wieder anzusiedeln. Jahr für Jahr soll über die Nachzucht der Bestand verstärkt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass die Fischart vom Aussterben bedroht wird. Am Artenhilfsprogramm des Fischereiverbands Oberbayern beteiligen sich 55 Vereine. Etwa 350.000 Fische bedrohter Arten wurden im ersten Jahr nachgezüchtet und besetzt.