Landshuter Hochzeit 1475 - Vorsicht beim Parken

Die mehr als 40 Autos standen am vergangenen Hochzeitswochenende in den Sperrzonen für das Mittelalterfest und wurden deshalb abgeschleppt. Schon in den frühen Morgenstunden versuchte die Polizei, Falschparker zu kontaktieren, um eine Abschleppung zu vermeiden - oft vergeblich. Autofahrer sollten die Absperrungen ernst nehmen. Sonst könnte es auch Sie treffen.

Großparkplätze und Shuttle-Service vorhanden

Wer mit dem Auto kommt, soll die Großparkplätze außerhalb beim "Landshut-Park" sowie am "Messegelände" nutzen. Von hier aus gibt es einen Shuttle-Service, der die Gäste in die Nähe der Innenstadt bringt. Alle Besucher der Veranstaltungen zur Landshuter Hochzeit können mit ihrem Veranstaltungsticket kostenlos Bus fahren. Eintrittskarten für den Zehrplatz gelten dagegen nicht als Fahrschein. Eine Fahrplanauskunft gibt es bei den Stadtwerken Landshut.

Am besten wäre es, das eigene Auto ganz zu Hause zu lassen und mit Bus, Bahn oder dem Rad anzureisen, empfiehlt Benedikt Neumeier, Chef des Landshuter Ordnungsamts. Aber auch Räder dürfen nicht gedankenlos irgendwo abgestellt werden. Die Beschilderung ist zu beachten.

Wieder viele Ehrengäste erwartet

Zum Hochzeitszug am Sonntag werden auch zahlreiche Ehrengäste als offizielle Vertreter zahlreicher Staaten in Landshut erwartet. Generalkonsuln und Honorarkonsuln aus rund 40 Ländern haben ihre Teilnahme zugesagt. Bei dem mittelalterlichen Historienfest wird die Hochzeit der polnischen Königstochter Hedwig mit Herzog Georg dem Reichen von Bayern-Landshut nachempfunden.

Rund 2.400 Mitwirkende, darunter viele Kinder, begleiteten das Brautpaar. Bekannt ist das Festspiel auch für seine originalgetreuen Kostüme. Die Männer müssen sich schulterlange Haare wachsen lassen, moderne Modeaccessoires und Brillen sind für die Mitwirkenden nicht erlaubt, um der damaligen Mode zu entsprechen. Gaukler, Tänzer, Musikanten und Artisten unterhalten die Zuschauer während des Umzugs.

Tausende kostenlose Stehplätze

Die rund 10.000 Sitzplätze auf den Tribünen für den Hochzeitszug am Sonntag ab 14 Uhr sind zwar längst ausverkauft. Aber es gibt noch Zehntausende kostenlose Stehplätze entlang der Strecke in der Innenstadt. Dafür sollte man frühzeitig da sein. Und weil es sehr heiß werden könnte, wird Kopfbedeckung und Sonnencreme empfohlen. Kleine Klappstühle sind erlaubt, Bierbänke dagegen nicht.

Die Festspiele dauern noch drei Wochen. Hochzeitszug und Reiterspiele finden jeweils an den Sonntagen statt. Außer an den Montagen gibt es täglich Programm bei der "Landshuter Hochzeit 1475", so der veranstaltende Verein "Die Förderer".