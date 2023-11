Landratswahl Fürth: Fünf Kandidaten wollen Dießl nachfolgen

Fünf Männer stellen sich am Sonntag im Landkreis Fürth zur Wahl und wollen die Nachfolgen von Landrat Matthias Dießl antreten. Der 47-Jährige führt den Landkreis bereits seit 15 Jahren, seine Amtszeit endet am 31. Dezember 2023 – nicht, weil er abgewählt worden wäre, sondern weil er Präsident des Sparkassenverbandes Bayern wird. Um seine Nachfolge bewerben sich gleich fünf Kandidaten. Darüber entscheiden dürfen am Sonntag die rund 96.271 Wahlberechtigten im Landkreis Fürth.

Erfahrener Bürgermeister und Landratsamt-Abteilungsleiter

Fünf Bewerber gibt es für den Chefsessel im Landratsamt in Zirndorf. Die CSU schickt den 1. Bürgermeister des Marktes Cadolzburg, Bernd Obst, ins Rennen. Seit 21 Jahren ist der 53-Jährige Jurist Bürgermeister von Cadolzburg. Auf einen gemeinsamen Kandidaten haben sich die Grünen und die SPD geeinigt. Mit Marco Maurer haben sie einen gemeinsamen Kandidaten aufgestellt. Der 47-jährige Diplom-Verwaltungswirt arbeitet als Abteilungsleiter im Landratsamt in Zirndorf und ist SPD-Mitglied.

Weitere Kandidaten von Freien Wählern, der Linken und der AfD

Für die Freien Wähler tritt der 43-jährige Handelsfachwirt Felix Kißlinger an, der im Stadtrat von Oberasbach sitzt und dort Fraktionsvorsitzender ist. Für die AfD kandidiert der 67-jährige Informatiker Krzysztof Malowaniec, der noch vor einigen Jahren Mitglied der ÖDP war. Für die Linke steht Christian Löbel zur Wahl. Der 40-Jährige ist Geschäftsführer eines Jugendverbandes.

Zeitweise kein Briefwahlantrag wegen Serverausfall

Die Vorbereitungen zur Landratswahl waren holprig: Wegen einer Serverstörung konnten die Wählerinnen und Wähler in der Woche vor der Wahl zeitweise über das Bürgerservice-Portal keine Briefwahlunterlagen beantragen. Ein Systemausfall hatte den digitalen Antrag über das Portal unmöglich gemacht. Die Wahlunterlagen via QR-Code in er Wahlbenachrichtigung zu beantragen war laut einem Sprecher des Landratsamtes Fürth auch während des Systemausfalls möglich. Allerdings berichteten einzelne Wähler BR24 auch hier von Problemen.

Außerplanmäßige Wahlen im Landkreis Fürth

Die Landratswahlen im Landkreis Fürth am Sonntag (19.11.2023) finden außerplanmäßig statt. Nötig werden diese, da der amtierende Landrat Matthias Dießl im Juli zum Präsidenten des Sparkassenverbandes Bayern gewählt wurde. Das Amt übernimmt er zum 01.01.2024. Matthias Dießl ist Diplom-Kaufmann und Bankkaufmann und startete seine berufliche Laufbahn bei der damaligen Stadtsparkasse Fürth.