Landkreis Passau bereitet sich auf ukrainische Flüchtlinge vor

Im Landkreis Passau laufen die Vorbereitungen um schon bald Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen zu können.

Krisenstab und Notfallplan

Wie das Landratsamt am Wochenende mitteilte, wurde von Landrat Raimund Kneidinger ein Krisenstab mit Vertretern aller relevanten Behörden eingerichtet. Ziel ist es, einen Notfallplan zu erstellen, um möglichst schnell humanitäre Erstversorgung leisten zu können, so Kneidinger in einer Mitteilung.

"Schnell reagieren können"

Mehrere große Hallen im Landkreis könnten vorübergehend als Unterbringungsmöglichkeit hergerichtet werden. In der Niederbayernhalle in Ruhstorf an der Rott wurden am Samstag (26.02.) schon erste Vorbereitungen getroffen. Zum Beispiel wurden Feldbetten und Decken angeliefert um diese im Bedarfsfall möglichst schnell aufbauen zu können. "Wichtig ist, dass wir frühzeitig handeln, um auf verschiedene Szenarien vorbereitet zu sein und schnell reagieren zu können," so der Landrat.

Spendensammlung in Vilshofen

In Vilshofen haben am Wochenende die Bürger nach einem Aufruf der Stadt viele Spenden wie Kleidung, Betten und Lebensmittel für die Menschen in der Ukraine zum Bauhof gebracht. Schon am Montag sollen die Hilfsgüter an die Grenze zur Ukraine gefahren werden, wo viele Menschen in Flüchtlingslagern untergebracht sind.