Landgericht Landshut entlässt IAA-Aktivisten aus Gewahrsam

Mehrere Gegner der Automesse IAA Mobility, die Anfang der Woche Autobahnen rund um München blockiert hatten, kommen aus dem Gewahrsam wieder frei. Das Landgericht Landshut habe einer Beschwerde von fünf Betroffenen gegen die Entscheidung des Amtsgerichts in Erding stattgegeben, sagte Gerichtssprecher Peter Pöhlmann am Freitag in Landshut. Diese fünf Aktivisten seien daher frei.

Aktivisten aus Passau

Andere Beschwerden gegen die Gewahrsamnahme seien nicht eingegangen. Das Amtsgericht Erding hatte neun IAA-Gegner nach Angaben von Gerichtssprecher Thomas Lindinger in Präventionshaft genommen. Eigentlich sollten sie bis Sonntagabend dort bleiben. Dann endet die IAA. Bei zwei der in Gewahrsam genommenen Personen handelt es sich nach Angaben der Gruppierung um Mitglieder des Klimacamps Passau.

Polizei kann Rechtsbeschwerde einlegen

Die Aktivisten hatten am Dienstag an mehreren Autobahnen Banner angebracht und sich teils von Brücken abgeseilt. Die Fernstraßen mussten deswegen vorübergehend gesperrt werden. Pöhlmann erklärte, die Polizei könne beim Obersten Landesgericht in München noch Rechtsbeschwerde einlegen. Zuerst hatte der "Münchner Merkur" über die Entscheidung berichtet.