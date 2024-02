Nahost-Ticker: Tödlicher Terroranschlag nahe Jerusalem

09.05 Uhr: Drei Palästinenser feuern bei Jerusalem auf Autobahn - Ein Toter

Bei den Tätern des Anschlags in der Nähe eines israelischen Kontrollpunkts im besetzten Westjordanland nahe Jerusalem handelt es sich nach Angaben des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet um drei Palästinenser im Alter von 26 bis 31 Jahren aus Bethlehem im Westjordanland, zwei davon Brüder. Israelischen Angaben zufolge wurde bei dem Angriff ein Mensch getötet. Fünf weitere Personen seien verletzt worden, darunter zwei Frauen schwer, sagt der Chef des israelischen Rettungsdienstes, Eli Bin, dem staatlichen Rundfunksender Kan.

08.58 Uhr: Angreifer schießen im Morgenverkehr auf Autos

Mehrere Männer haben im morgendlichen Verkehr gegen 7.30 Uhr auf der Hauptstraße östlich von Jerusalem mit automatischen Waffen auf Autos geschossen. Dabei ist ein Israeli gestorben, mindestens acht weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilt. Sicherheitskräfte töteten zwei der Angreifer. Ein Dritter habe versucht zu fliehen, sei aber gestellt und ebenfalls getötet worden. Die Täter seien während eines Staus auf der Autobahn zwischen der Siedlerstadt Maale Adumim und Jerusalem aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen und hätten damit begonnen, mit automatischen Waffen auf Menschen zu schießen, die in ihren Autos saßen, teilte die Polizei weiter mit.

08.30 Uhr: Offenbar mehrere nächtliche israelische Luftangriffe auf Rafah

Bei erneuten nächtlichen Luftangriffen im Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe verstärkt Ziele in der Stadt Rafah im Süden des Palästinensergebiets ins Visier genommen. Ein AFP-Journalist berichtete von etwa zehn Luftangriffen auf Rafah in der Nacht, die insbesondere das Viertel al-Schabura getroffen hätten. Nach Angaben des von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden bei den Angriffen 99 Menschen getötet.

07.57 Uhr: Mindestens acht Verletzte bei Anschlag östlich von Jerusalem

Drei Angreifer mit automatischen Schusswaffen haben nach israelischen Angaben nahe einer Siedlung im Westjordanland mindestens acht Menschen zum Teil schwer verletzt. Nach dem Angriff nahe des östlich von Jerusalem gelegenen Maale Adumim befänden sich mehrere Verletzte in kritischem Zustand, erklärten Vertreter von Rettungsdiensten. Der Polizei zufolge fuhren die Angreifer in einem Fahrzeug zum Anschlagsort, stiegen aus und eröffneten das Feuer auf Autos, die im Stau auf der Straße nach Jerusalem standen. Alle drei "Terroristen" seien "neutralisiert" worden, erklärte die Polizei.

06.25 Uhr: US-Militär zerstört mehrere Flugkörper der Huthi-Miliz

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben sieben Anti-Schiffsraketen, einen Raketenwerfer und eine Drohne in von den Huthis kontrollierten Gebieten im Jemen zerstört. Raketen, der Raketenwerfer und die Drohne stellten "eine unmittelbare Bedrohung für Handelsschiffe und Schiffe der US-Marine in der Region dar", erklärt das Zentralkommando des US-Militärs.

05.57 Uhr: Militär - Luftangriff auf Eilat vereitelt

In der südisraelischen Hafenstadt Eilat am Roten Meer herrscht nach Angaben des Militärs Luftalarm. Die israelische Armee habe in der Nähe des Roten Meeres einen Flugkörper abgefangen, teilt das Militär mit. "Das Objekt drang nicht in israelisches Gebiet ein und stellte keine Gefahr für die Zivilbevölkerung dar." Eilat war in der Vergangenheit Ziel von Langstreckenraketen der jemenitischen Huthis, die sich seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober mit den Palästinensern solidarisieren.

02.42 Uhr: UN-Nothilfekoordinator an G20: Beenden Sie den Gaza-Krieg

UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths hat die Außenminister der G20-Runde führender und aufstrebender Wirtschaftsmächte aufgefordert, auf ein Ende des Krieges im Gazastreifen hinzuwirken. "Sie haben die Macht, etwas zu bewirken. Nutzen Sie sie", appellierte Griffiths in einem auf der Webseite des arabischen Fernsehsenders Al-Dschasira veröffentlichten Meinungsbeitrag. "Ihr Schweigen und Ihre Untätigkeit werden nur dazu führen, dass noch mehr Frauen und Kinder in die offenen Gräber von Gaza geworfen werden." Humanitäre Organisationen täten alles, was sie könnten, um das unermessliche Leid der palästinensischen Bevölkerung zu lindern. Die G20-Außenminister setzen ihre Beratungen in Rio de Janeiro heute fort.

01.23 Uhr: Erste US-Airline bietet wieder Direktflüge nach Israel an

Mit United Airlines nimmt auch die erste US-Fluggesellschaft wieder Direktflüge nach Israel in ihren Flugplan auf. Ab dem 6. März soll eine Boeing 787-10 wieder täglich nonstop von Newark Tel Aviv anfliegen, die Wiederaufnahme von Flügen aus anderen US-Städten sei frühestens für den Herbst dieses Jahres geplant, teilt die in Chicago ansässige Fluglinie mit. Die Entscheidung sei nach einer detaillierten Sicherheitsanalyse in enger Zusammenarbeit mit Sicherheitsexperten und Regierungsvertretern in den USA und Israel gefallen. Lufthansa, Swiss, Austrian, Aegean und Air France haben ihre Flüge nach Tel Aviv bereits wieder aufgenommen.