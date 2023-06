Neuer See für den Landkreis München im Gartenschau-Gelände

Der See wird 265 Meter lang und bis zu 55 Meter breit sein: Im Landkreis München wird gerade ein neues Gewässer angelegt. Dafür wurde auf dem Gelände für die Landesgartenschau Kirchheim 2024, die auf einem Areal zwischen den Gemeindeteilen Kirchheim und Heimstetten stattfinden wird, eine Kiesgrube ausgehoben und entsprechend befestigt. Momentan wird das Wasser eingelassen – es ist Grundwasser, das aus 16 Metern Tiefe hochgepumpt wird – spannende Zeiten auch für die technische Leiterin Anja Drechsler.

Schwierige Arbeiten: Ein neuer See wird angelegt

Der Untergrund, die Schotterebene, sei nicht gerade ideal für das Anlegen eines Sees. Sie müsse künstlich abgedichtet werden. Und was passiere, wenn da etwa ein spitzer Stein zu spitz für die Abdichtung ist? So richtig beruhigt ist sie wohl erst, wenn der neue See voll Wasser sein wird.

Liegewiese ja, aber keine sanitären Anlagen

Bis zu zweieinhalb Meter tief wird das Wasser dann sein. Fische kommen übrigens nicht rein – zu groß ist die Gefahr, dass der See dann "umkippen" könnte. Und als offizieller Badesee wird er auch nicht ausgewiesen – denn dann bräuchte es etwa Sanitäranlagen, Umkleiden und Aufsichtspersonal. Eine Liegewiese wird es aber schon geben.