Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Home Icon > Kunsttherapie: Zwischen Schwere und Leichtigkeit

Kunsttherapie: Zwischen Schwere und Leichtigkeit

Die Passauerin Gertie Harking war 15 Jahre in der Krankenpflege tätig. Eine schwere Erkrankung war der Wendepunkt in ihrem Leben. Als Künstlerin und Kunsttherapeutin will sie nun eingeschränkten Menschen helfen, Lebensfreude in der Kunst zu finden.