Kriegsgräberfürsorge findet Tausende gefallene Soldaten jährlich

"Sind keine Friedhofsgärtnerei oder reiner Sammelverein"

"Wir sind keine reine Friedhofsgärtnerei oder ein Sammelverein", sagt Reisinger im Vorfeld des Volkstrauertages und verweist auf die vielen europäischen Jugendprojekte, die der Volksbund bietet, auf Jugendaustausch und Begegnungen von jungen Menschen in ganz Europa. Die meisten Kriegerdenkmäler in Bayern sind in kommunaler Hand und werden von den Kommunen gepflegt. Größere Kriegsgräberstätten wie zum Beispiel in Neumarkt betreut der Landesverband des Volksbundes.

Stiller Feiertag: Tanzverbot ab zwei Uhr morgens

Zum Volkstrauertag am Sonntag gibt es zahlreiche Veranstaltungen mit Kranzniederlegungen und Ansprachen, die um Frieden mahnen. In Weiden etwa werden um 10.50 Uhr am Kriegerdenkmal in der Konrad-Adenauer-Anlage Kränze niedergelegt oder bereits am Samstag am Kriegerdenkmal auf dem Amberger Marktplatz.

Der Volkstrauertag ist ein so genannter stiller Feiertag in Bayern, damit gilt ein Tanzverbot.