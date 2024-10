Krankenhäuser: Gerlach warnt vor "Lauterbach'schem Desaster"

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

In einer Regierungserklärung im Landtag hat die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) vollen Einsatz für eine flächendeckende Krankenhausversorgung in allen Regionen des Freistaats versprochen. Wenn in ländlichen Gebieten nach dem Metzger und Bäcker auch noch das Krankenhaus schließe, "dann besteht die Gefahr, dass diese Menschen sich abgehängt fühlen, vergessen, benachteiligt".

Bayern müsse in allen Regionen lebenswert bleiben. Essenziell dafür seien "leistungsfähige und gut erreichbare Krankenhäuser für alle", betonte Gerlach. Sie sehe es als ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese Strukturen nicht durch "zentralistische Vorgaben aus Berlin gefährdet" werden. Die Staatsregierung werde ihre Unterstützung für die Träger der Kliniken und die Kommunen weiter intensivieren.

Gerlach beklagt "Blindflug"

Eine Krankenhausreform sei zwar notwendig, sagte Gerlach. Das vom Bundestag kürzlich beschlossene Gesetz biete aber keine ausreichenden Antworten auf den Reformbedarf. Es bestehe die Gefahr, dass das Gesetz "nicht zu einer Verbesserung, sondern zu einer Verschlechterung der Krankenhausversorgung führen wird". Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe angekündigt, dass es "ein paar Hundert Krankenhäuser weniger" geben werde und das als "richtig" bezeichnet. Die CSU-Politikerin betonte: "Ist das wirklich richtig so? Oder werden wir in zehn Jahren zurückblicken und es das Lauterbach'sche Desaster nennen?"

Der Bundesminister wisse überhaupt nicht, was seine Reform mit den Krankenhäusern machen werde. Trotzdem hätten die Ampel-Bundestagsabgeordneten dem Gesetz zugestimmt, kritisierte Gerlach und sprach von einem "Blindflug". Forderungen Bayerns und aller anderen Länder seien bis heute nicht aufgegriffen worden.

Sieben-Punkte-Plan für Krankenhäuser

Die Ministerin stellte klar, dass der rechtliche Spielraum der Staatsregierung eingeschränkt sei. Der Freistaat betreibe - abgesehen von den Universitätskliniken - keine Krankenhäuser. Er könne weder anordnen, wo welche Krankenhäuser stehen müssten, noch welche Leistungen die Häuser jeweils anbieten müssten. Zuständig seien die kreisfreien Städte und Landkreise. Die Staatsregierung unterstützte sie aber "aktiv bei sämtlichen Zukunftsfragen". Dafür habe sie einen Sieben-Punkte-Plan erarbeitet, erläuterte Gerlach.

Ziel sei, den Krankenhausträgern vor Ort eine breite und fundierte Entscheidungsgrundlage zu geben: mit bayernweiten Daten über nötige und mögliche Leistungsangebote und über voraussichtliche Patientenzahlen in der Zukunft, mit Leitplanken zur unverzichtbaren Grundversorgung und mit regionalen Gutachten.