Notfälle in Bayern: Mehr Menschen könnten gerettet werden

Gerade in einem Flächenland wie Bayern würde es laut Jan-Thorsten Gräsner aber Sinn ergeben, auch wirklich Ersthelfende an die Einsatzstelle im ländlichen Raum zu bringen. "Gerade wenn der Rettungsdienst länger braucht, sind App-gesteuert alarmierte Ersthelfer eine echte, gute Ergänzung, die zumindest nach der Kartenlage in vielen Fällen nicht genutzt wird", so der Fachmann

Daten sind notwendig, um Schwachstellen zu identifizieren

Nichts ersetzt jedoch das rechtzeitige Eintreffen von professionellen Rettungskräften. Nur sie können etwa Medikamente wie Adrenalin verabreichen oder die kontrollierte Beatmung durch einen Intubationsschlauch durchführen. Umso wichtiger erscheint es, dass in Bayern Daten dazu erhoben und ausgewertet werden, wie schnell die Rettung tatsächlich eintrifft.

Das betont auch Bernhard Graf, Sprecher des Rettungszentrums Regensburg: "Die Bedeutung solcher Zahlen wird klar, wenn wir den Vergleich mit der sogenannten Rettungskette heranziehen – eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Insofern erscheint es gerade beim Herzkreislaufstillstand und bei der präklinischen Reanimation unumgänglich, hier stets das schwächste Glied zu identifizieren. Diese Informationen sind nötig, um dieses Glied dann zu stärken."

Einheitliche standardisierte Notrufabfrage noch in Planungsphase

Das erste wichtige Glied in der Rettungskette: Eine schnelle Reaktion in der Leitstelle, wo ein Notruf zuerst ankommt – sie kann über lebenswichtige Minuten entscheiden. Um den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dafür die besten Bedingungen zu schaffen und Fehler zu vermeiden, gibt es verschiedene Abfragesysteme. Bei einer strukturierten Notrufabfrage übernimmt das Leitstellenpersonal direkt die Gesprächsführung und leitet den Anrufenden in einer bestimmten (strukturierten) Weise durch den Notruf.

Eine standardisierte Notrufabfrage (SSNA) läuft immer über eine Software – der genau Wortlaut der Fragen ist vorgegeben, das System macht Vorschläge auf Basis der Antworten. Viele Expertinnen und Experten, darunter auch Bernhard Graf, empfehlen die SSNA. Laut dem Fachmann aus Regensburg könnten damit nicht nur Fehler vermieden und zügiger Entscheidungen getroffen werden – der Aufwand wäre auch überschaubar. Es bräuchte lediglich eine Schulung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sodass keine zusätzlichen Personalkosten entstünden oder zusätzliches Personal, das nicht leicht zu gewinnen sei, benötigt würde. "Ich denke die Einführung dieser standardisierten Notfallabfrage – möglichst einheitlich in allen Rettungsleitstellen –sollte höchste Priorität haben", sagt Graf.

In Deutschland gibt es eine große Zahl von Rettungsdienstbereichen, in denen trotz der Empfehlungen noch keine SSNA angewandt wird. In Bayern wird laut dem Innenministerium zumindest die strukturierte Notrufabfrage bereits flächendeckend angewandt. Eine SSNA ist in den meisten Rettungsdienstbereichen den SWR Recherchen zufolge aber nur "in Planung":