Bayerns Bibliotheken wollen sich zu "dritten Orten" wandeln

Gemütliche Räume mit Leseecken, Polster- und Spiellandschaften, eine Kaffeebar, und die Bücherregale nicht mitten im Raum, sondern am Rand platziert, eben wie in einem großen Wohnzimmer. Und im Stockwerk darüber gibt es gerade eine Ausstellung, in der man sich über "Fakes, KI und Lügen" informieren kann: In der Stadtteilbibliothek im neuen Würzburger Stadtteil Hubland wurde das Konzept der Bibliothek als "drittem Ort" programmatisch in einem ehemaligen Flugplatz-Tower umgesetzt, sagt Leiterin Eva Eichhorn.

Sie hat beobachtet, dass sich in ihrer Bibliothek Menschen aller Altersstufen und gesellschaftlicher Gruppen des Stadtteils zusammenkommen. "Manche verbringen halbe oder sogar ganze Tage hier. Das Ausleihen von Büchern steht also gar nicht mehr so im Mittelpunkt."

Nutzung auch außerhalb der Öffnungszeiten

Die Besucherinnen und Besucher holen sich einen Kaffee an der Bar, lesen Zeitungen, lernen für die Uni, spielen, treffen Freunde. Ein bisschen laut wird es manchmal, wenn die Kinder zu sehr toben, "aber daran arbeiten wir", sagt Eichhorn. Dazu kommt, dass Bücherei als "Open Library" täglich von sieben bis 22 Uhr genutzt werden kann, auch wenn kein Personal vor Ort ist. "Man braucht dafür lediglich einen Büchereiausweis und muss mindestens 16 Jahre alt sein."

Bibliothekennutzung bleibt hoch

Die öffentlichen Bibliotheken in Deutschland werden noch immer gut genutzt. Laut deutscher Bibliotheks-Statistik verzeichneten die 7.148 deutschen Bibliotheken im Vor-Corona-Jahr 2019 über 125 Millionen Besuche von 7,4 Millionen aktiven Kunden. Aber gerade die klassischen Büchereien wollen sich verändern.

Den Wandel hin zu "dritten Orten", an denen Menschen in Dialog kommen – ein Konzept des amerikanischen Soziologen Ray Oldenburg – wird auch vom Deutschen Bibliotheksverband vorangetrieben. Und das nicht, weil die Nutzerzahlen sinken würden, denn das tun sie nicht, sagt Geschäftsführer Holger Krimmer. Er sagt: "Es ist eher so, dass Bibliotheken naturwüchsig in neue Funktionen reinwachsen. Verschieden Studien zeigen, dass ganz unterschiedliche Menschen ihnen hohes Vertrauen entgegenbringen, sie sind niedrigschwellig, kosten keinen Eintritt und es gibt auch keinen Konsumzwang."

Finanzierung oft auf dem Land mangelhaft

Problematisch ist häufig die Finanzierung. Denn Büchereien sind freiwillige Leistungen der Kommunen. Und deren Haushalte rutschen vielerorts in die Miesen. Gerade der Umwandlungsprozess kostet aber Geld. Deshalb brauchen wir besonders in ländlichen Regionen mehr Fördermittel für den Umbau, sagt Holger Krimmer.