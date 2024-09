Faktenfuchs: Wer ist schuld am Krankenhaussterben?

Ein verhältnismäßig kleiner Teil der Einnahmen der gesetzlichen Krankenkassen stammt zwar aus Bundesmitteln — 2024 etwa 14,5 Milliarden Euro — insgesamt sind die gesetzlichen Krankenkassen jedoch zu 93 Prozent aus Versicherungsbeiträgen finanziert.

Die Bundesregierung kann aber indirekt auf die Höhe der Mittel für Betriebskosten einwirken. Boris Augurzky sagt: "Die Bundesregierung ist nicht die Krankenkasse, aber die Bundesregierung macht die Regeln, wonach die Krankenkassen die Vergütungen zu leisten haben." Die Bundesregierung kann das tun, indem sie mit ihrer Mehrheit im Bundestag das Krankenhausentgeltgesetz ändert.

Ende 2022 hat die Bundesregierung beispielsweise davon Gebrauch gemacht, auf diese Regeln einzuwirken. Thomas Vollmöller lehrt als Honorarprofessor an der Universität Augsburg Krankenhausrecht und berät als Rechtsanwalt Krankenhausträger. Laut ihm könne die Regierung für fehlende Mittel daher verantwortlich gemacht werden: "Aus meiner Sicht hat die Bundesregierung es mit ihrer Mehrheit im Bundestag in der Hand, die finanzielle Ausstattung der Krankenhäuser im Bereich der Betriebskosten zu verbessern."

Boris Augurzky teilt Vollmöllers Einschätzung. Doch er merkt an: "Wenn ein einzelnes Krankenhaus ein Defizit hat, muss der Bund das nicht bezahlen. Er kümmert sich nur darum, dass es im Durchschnitt für die Krankenhäuser passt."

Wie viele Mittel für die Betriebskosten genau bereitgestellt werden, legt nicht der Bundesgesetzgeber fest. Er hat damit die gemeinsame Selbstverwaltung im Gesundheitswesen beauftragt. In der gemeinsamen Selbstverwaltung kommen die Interessenvertretungen der Krankenhäuser und der Krankenkassen in Deutschland zusammen.

Peter Rudolph, Professor für Management im Gesundheitswesen an der Hochschule Magdeburg-Stendal, sagt daher: "Es ist nicht ganz korrekt, dass das von der Politik von oben bestimmt wird. Das ist im Rahmen der Selbstverwaltung geregelt".

Behauptung 3: Die Betriebskosten der Krankenhäuser wie Personal/Energie/Kostensteigerungen sind zu wenig abdeckt

Das ist richtig. Vielen Krankenhäusern fehlen Einnahmen für die Betriebskosten. Das liegt unter anderem an der Corona-Pandemie. In dieser Zeit waren Krankenhäuser zwar stark ausgelastet, was die Behandlung von Corona-Patienten anging. Insgesamt sank die Zahl der Behandlungen in den Krankenhäusern allerdings. Und die Einnahmen fehlten.

Denn Krankenhäuser konnten weniger Leistungen bei den Krankenkassen in Rechnung stellen, da sie weniger Patienten behandelten: 2019 waren es in Bayern noch fast 3 Millionen Behandlungsfälle, 2022 weniger als 2,6 Millionen. Für 2023 hat das Bayerische Landesamt für Statistik noch keine Zahlen veröffentlicht.

Zwar steigen trotzdem die Ausgaben der Krankenkassen für Krankenhausbehandlungen. 2023 haben die gesetzlichen Krankenkassen dafür 94 Milliarden ausgegeben, rund 6,6 Prozent mehr als noch 2022 und 17 Prozent mehr als 2019 - also vor Corona. Auch die Ausgaben der privaten Krankenkassen sind in diesen Zeiträumen gestiegen, wie der Verband der Privaten Krankenversicherung auf Anfrage mitteilt.

Das liegt unter anderem daran, dass im selben Zeitraum auch die Landesbasisfallwerte - also die Grundlage für die Fallpauschalen - gestiegen sind, in Bayern zwischen 2019 und 2023 um ungefähr 13 Prozent.

Doch die gestiegenen Ausgaben der Krankenkassen sind nicht genug, um gegen die fehlenden Einnahmen der Krankenhäuser anzukommen. Denn die kämpfen auch mit Kostensteigerungen aufgrund der Inflation, zum Beispiel für Löhne und Energiekosten. Laut Statistischem Bundesamt waren 2023 die Krankenhauskosten um 6,95 Prozent höher als im Vorjahr. "Es kommen zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite weniger Erlöse, auf der anderen Seite starke Kostenzuwächse", so Augurzky.

Behauptung 4: Krankenhäuser schreiben rote Zahlen vor allem, weil Mittel für Betriebskosten fehlen

Das ist verkürzt. Richtig ist zwar: Fehlende Betriebskosten tragen dazu bei, dass Krankenhäuser rote Zahlen schreiben.

Doch dass Krankenhäuser mit Defiziten kämpfen, liegt auch an fehlenden Mitteln, um Investitionskosten zu decken. Die tragen die Bundesländer. Darunter fallen größere Ausgaben, wie zum Beispiel der Bau von Gebäuden oder die Anschaffung neuer Geräte. Und die bereitgestellten Mittel der Länder für Investitionen sind im Moment ebenfalls niedriger als die Bedarfe der Krankenhäuser.

"Die Länder geben oft nur die Hälfte dessen, was nötig wäre", so Augurzky. Zwar gebe Bayern mehr als die meisten Bundesländer aus: Laut bayerischem Finanzministerium investierte der Freistaat 2023 rund 643 Millionen Euro in Krankenhäuser, 2024 sollen es 800 Millionen sein. Zum Vergleich: Das bevölkerungsstärkere Nordrhein-Westfalen plante im Haushalt 2023 722 Millionen Euro für Krankenhäuser ein, das etwas kleinere Baden-Württemberg im selben Jahr 455 Millionen Euro.

Das bayerische Finanzministerium teilt auf #Faktenfuchs-Anfrage mit, alle "beantragten und erforderlichen Krankenhausvorhaben" könnten "auskömmlich finanziert werden". Doch Augurzky sagt: "Auch in Bayern gab es immer eine gewisse Lücke."

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft teilt auf Anfrage mit, sie sehe "den Bedarf einer Erhöhung der sogenannten pauschalen Investitionsmittel", mit denen die Krankenhäuser die laufende Instandhaltung finanzieren könnten.

Behauptung 5: Wegen finanzieller Defizite der Krankenhäuser findet ein unkontrolliertes Krankenhaussterben statt

Aiwanger schreibt in seinem Post auf X, die Defizite der Krankenhäuser trügen dazu bei, dass ein unkontrolliertes Krankenhaussterben stattfinde.

Richtig ist: Seit Anfang 2022 haben in Deutschland laut Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) 43 Krankenhäuser geschlossen. Außerdem haben ihr zufolge seit Juni 2022 in Deutschland 46 Krankenhäuser in Deutschland Insolvenz angemeldet, wovon sich sechs in Bayern befänden.

Doch Boris Augurzky sagt: "Insolvenz heißt nicht gleich Schließung, es gibt noch Eingriffsmöglichkeiten." Wenn ein Krankenhaus insolvent gehe, könne der Landkreis überprüfen, was passieren würde, wenn das Krankenhaus schließen würde. Hat das Krankenhaus einen wichtigen Stellenwert für die Versorgungssicherheit der Region, könne es zusätzliche finanzielle Unterstützung von den Krankenkassen bekommen - sogenannte Sicherstellungszuschläge. "Völlig unkontrolliert kann man es nicht nennen", so Augurzky.

Fazit

2022 haben 3 von 10 Krankenhäusern auf Konzernebene rote Zahlen geschrieben. Wie viele es 2023 genau waren, lässt sich noch nicht sagen. Die Defizite der Krankenhäuser kommen auch daher, dass sie ihre Betriebskosten nicht mehr decken können. Denn seit der Corona-Pandemie sinken die Patientenzahlen, wodurch Krankenhäuser weniger Einnahmen erzielen. Zusätzlich treibt die Inflation die Kosten der Krankenhäuser in die Höhe.

Der Bund kann indirekt auf die Mittel für Betriebskosten von Krankenhäusern Einfluss nehmen. Per Gesetzesänderung kann er die Möglichkeit schaffen, die Beträge zu erhöhen, die die Krankenkassen den Krankenhäusern zahlen.

Es gibt aber noch einen anderen Grund für die schlechte finanzielle Situation vieler Krankenhäuser: fehlende Mittel für Investitionen, zum Beispiel in Gebäude oder neue Geräte. Für die Finanzierung der Investitionskosten sind die Bundesländer zuständig.

