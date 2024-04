Kraniche sind zurück in Bayern - Schon 50 Brutpaare gezählt

Kranich ist "hängengeblieben"

Dass er zurück ist, hat mehrere Gründe. Zum einen die Renaturierung von Mooren, sowohl in Norddeutschland und Skandinavien, als auch in Bayern. Innerhalb Europas steigt die Population insgesamt an. Zum anderen ändern sich durch den Klimawandel Zugrouten der Großvögel. Immer öfter seien die Kraniche im Herbst und Frühjahr auch nördlich der Alpen durchgezogen und da "hängengeblieben", so Miriam Hansbauer. Sie kümmert sich ehrenamtlich um ein deutschlandweites Monitoring der Kraniche und arbeitet dafür auch mit ehrenamtlichen Naturschützern vor Ort zusammen.

Symbol für Wachsamkeit und Klugheit

Der Kranich kann bis zu 1,20 Meter hoch werden. Markant sind seine schlanken Beine, der lange schlanke Hals und das buschige Hinterteil. Im Flug erkennt man ihn am Himmel vor allem durch die V-Formation, die Kraniche fliegen, und an den Beinen, die über den Körper hinausragen. Und an seinen markanten, trompetenartigen Lauten. Nicht umsonst gilt der Kranich als "Himmelsbote" oder "Glücksvogel", ist ein Symbol für Wachsamkeit und Klugheit. Und ist das Wappentier der Lufthansa. Miriam Hansbauer hat Kraniche in großer Zahl in Ungarn erlebt, am größten Rastplatz der Kraniche in Europa.

"Wenn man dann diese Tausende von Vögeln, wenn sie im Herbst in ihren Schlafplatz einfallen, einfach nur hört, aber auch spürt. Die fliegen jetzt nicht um einen herum, aber das fühlt sich so an. Das hat was wirklich Magisches. Da kann ich verstehen, dass früher die Leute gesagt haben, das ist so ein Himmelsbote, der die Erde mit dem Himmel verbunden hat, das war schon damals sehr, sehr besonders." Biologin Dr. Miriam Hansbauer

Vor allem der Zug der Großvögel ist ein Spektakel, das im Herbst oder auch Frühjahr am Himmel stattfindet. Und der eindrucksvolle Balztanz der Kraniche.

An diesem Platz im Landkreis Neustadt/Waldnaab entdeckt sie dieses Mal keine Exemplare. Obwohl sie ein bisschen ins Dickicht geschlichen ist. Der Kranich ist aber auch ein Meister der Tarnung. Zwischen Birkenstämmen ist er auch für die Expertin oft gar nicht zu erkennen.