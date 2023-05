Kloster Metten: Dienstältester Benediktinerabt geht in Ruhestand

Im niederbayerischen Benediktinerkloster Metten im Landkreis Deggendorf steht nach 34 Jahren ein Wechsel an der Spitze an. Abt Wolfgang Hagl vollendet am 1. Juni sein 70. Lebensjahr. Damit ist den Statuten gemäß eine Neuwahl fällig.

Wann die Gemeinschaft der zwölf Patres - alle im Alter zwischen 36 und 80 Jahren - einen Nachfolger wählen wird, bleibt geheim. Der in Au in der Hallertau geborene Hagl ist nach eigenen Angaben derzeit dienstältester Benediktinerabt der Welt. "Dafür kann ich aber nichts", sagte er in einem Interview mit der Katholischen Nachrichtenagentur. "Es liegt einfach daran, dass ich so alt geworden bin."

Bauernsohn aus der Hallertau

Wolfgang Hagl, der Sohn eines früh verstorbenen Hopfenbauers, trat nach dem Abitur in Ingolstadt 1973 in den Orden ein. Von 1975 bis 1980 studierte er Theologie in Salzburg. Der Benediktiner und damalige Kurienerzbischof Augustinus Mayer weihte Hagl 1980 in Metten zum Priester. Viele Jahre unterrichtete er dort Religion – im ordenseigenen Gymnasium.

In seine Amtszeit als Abt fiel eine umfassende Sanierung der Klosteranlage, die für ihre barocke Kirche und Bibliothek bekannt ist. Zur Abtei gehören Handwerksbetriebe, eine Landwirtschaft und eine Gärtnerei.

1.200 Jahre Klostergeschichte

Im mehr als 1.250 Jahre alten Kloster Metten gab es im Spätmittelalter eine bedeutende Schreib- und Malschule. Zeitweilig unterhielten die Mönche eine eigene theologische Hochschule. Nach der Säkularisation wurde Metten 1830 als erste bayerische Benediktinerabtei von König Ludwig I. wiedererrichtet. Der Monarch beauftragte das Kloster, sich für Bildung, Erziehung und Wissenschaft einzusetzen.

1837 eröffneten die Mönche eine Lateinschule, aus der sich ein Gymnasium mit Internat entwickelte. Heute ist das Gymnasium mit seinen rund 430 Schülerinnen und Schülern eine offene Ganztagsschule.

Kloster wird Hochschulstandort

2021 wurde bekannt, dass die Abtei Hochschulstandort werden soll. Sie räumte dem Freistaat Bayern ein Erbbaurecht auf ihrem Areal ein. Die Technische Hochschule (TH) Deggendorf will dort ihre Gesundheitsstudiengänge unterbringen, im Endausbau etwa 1.000 Studienplätze.

Um die Realisierung der Hochschule wird sich dann voraussichtlich schon Hagls Nachfolger kümmern müssen. Der scheidende Abt will sich, sobald die Nachfolge geregelt ist, ein Sabbathjahr nehmen. "Er soll nicht das Gefühl haben, es schaut ihm ständig jemand über die Schulter", sagt er im Interview. "Ich selber will wieder mehr klassische Konzerte besuchen. Eine Karte für die Festspiele in Salzburg, wo ich studiert habe, zu Bruckners Siebter Symphonie und Verdis "Te Deum" habe ich schon."

Mit Material von KNA