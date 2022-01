Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren bekommen neues Management

Ab Montag kommender Woche leitet der 41-jährige Diplom-Gesundheitsökonom und Familienvater Andreas Kutschker als Alleinvorstand für die Sana Kliniken AG den Klinikverbund Ostallgäu-Kaufbeuren. An den drei Standorten Kaufbeuren, Füssen und Buchloe arbeiten knapp 2.000 Menschen.

Wichtige Entscheidungen trifft weiterhin der Verwaltungsrat

Mit der Übergabe der Geschäftsführung an eine private Gesellschaft wolle der Verwaltungsrat das Management der Krankenhäuser professionalisieren, sagt der Kaufbeurer Oberbürgermeister und Verwaltungsratsvorsitzende, Stefan Bosse. An der Struktur des Kommunalunternehmens ändere sich nichts: Die Kliniken bleiben zu 100 Prozent im Eigentum von Landkreis Ostallgäu und Stadt Kaufbeuren. Alle maßgeblichen Entscheidungen trifft weiterhin der Verwaltungsrat mit seinen Mitgliedern aus Kreistag und Stadtrat.

Experten erarbeiten neues Konzept für die Kliniken

Der große Vorteil sei, dass man mit Sana nun einen starken Partner mit großer Expertise im Krankenhausmanagement an der Seite habe, betonte der Kaufbeurer Oberbürgermeister. Landrätin Maria Rita Zinnecker sagte: "Gemeinsam mit Mitarbeitern und Verwaltungsrat sollen in den nächsten Jahren die stationäre Medizin in der Region gestärkt sowie ambulante und stationäre Medizin enger vernetzt werden." Hierzu sollen laut Landratsamt die Expertenteams von Sana gemeinsam mit den Führungskräften der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren ein Entwicklungskonzept erarbeiten.

Die Sana Kliniken AG ist keine Unbekannte im Allgäu

Die Sana Kliniken AG gehört nach eigenen Angaben zu den größten unabhängigen Gesundheitsdienstleistern im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen mit Sitz in Ismaning betreibt selbst 60 Krankenhäuser und übernimmt in 18 weiteren das Management für die Träger wie jetzt auch im Ostallgäu. In der Region ist die Managementgesellschaft keine unbekannte: Vor vielen Jahren bereits hat Sana das Management der Kliniken im Oberallgäu, 2010 in Kempten und 2020 auch im Unterallgäu übernommen.