"Klimaneutral": Krematorium in Traunstein will Vorreiter sein

Lange war es ein Tabuthema: Sterben und CO2. Doch seit einiger Zeit interessieren sich immer mehr Menschen für klimafreundliche Bestattungen. Die Nachfrage wächst, beobachtet Thomas Engmann, Geschäftsführer der Feuerbestattungen Südostbayern GmbH. Vor zwei Jahren fällte er zusammen mit seinem Sohn Paul Engmann den Beschluss: Das Traunsteiner Krematorium soll klimaneutral werden.

Feuerbestattungen nehmen zu

Seit 1963 akzeptiert auch die katholische Kirche die Einäscherung. Daraufhin haben Feuerbestattungen immer mehr zugenommen. In Bayern liege ihr Anteil bei um die 70 Prozent, schätzt der Bestatterverband Bayern. So eine Einäscherung ist sehr energieintensiv: Die Öfen werden auf über 1.000 Grad erhitzt und meistens mit Erdgas betrieben. Im Schnitt werden bei einer Feuerbestattung in Deutschland 67 Kilogramm CO2 emittiert.

Viel Einsparpotenzial

In Traunstein hat man die Emissionen auf knapp drei Kilo gedrückt. Dafür haben die Betreiber jeden Arbeitsbereich auf den Prüfstand gestellt: Transport, Stromverbrauch, Ofentechnik, die Arbeitsabläufe im Büro. Die größte Einsparung kam durch die Umstellung von Erdgas auf nahezu CO2-neutrales Biomethan, erklärt Johanna Goder vom Institut für nachhaltige Energieversorgung aus Rosenheim. Die Beratungsfirma für Nachhaltigkeit hat den Prozess unterstützt. Viel einsparen konnten die Betreiber auch, indem sie auf regionalen Ökostrom aus Wasserkraft umgestiegen sind und eine PV-Anlage montiert haben.