Klimaaktivisten blockieren Ausfahrt am Mittleren Ring in München

Aus Protest gegen die Nutzung fossiler Brennstoffe haben Klimaaktivisten am Montagmorgen in München eine Ausfahrt des Mittleren Rings blockiert.

Ausfahrt des Mittleren Ringes zwei Stunden gesperrt

Wie die Polizei mitteilt, stellten sich um 8 Uhr drei Personen mit Protestbannern quer auf die Ausfahrt von der Heckenstallerstraße in Fahrtrichtung Osten auf die Passauerstraße. Zwei der Aktivisten fixierten ihre Hände mit Kleber auf der Fahrbahn, die Ausfahrt musste folglich vorübergehend gesperrt werden. Der Verkehr auf dem Mittleren Ring lief aber reibungslos weiter, so ein Polizeisprecher. Etwa 20 bis 30 Fahrzeuge konnten den Mittleren Ring an dieser Stelle jedoch nicht mehr verlassen und mussten von der Polizei umgelotst werden. Die Ausfahrt im Bereich Mittersendling sei rund zwei Stunden lang gesperrt gewesen.

Die Aktivisten wurden wegen Nötigung im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt.

Klimaaktivisten gegen weitere Öl-Bohrungen in Nordsee

Zu der Aktion bekannte sich die Gruppierung "Letzte Generation". Sie will nach eigenen Angaben gegen weitere Öl-Bohrungen in der Nordsee protestieren und fordert eine entsprechende Erklärung von Bundesklimaschutzminister Robert Habeck (Grüne). Anfang vergangener Woche hatten Klimaaktivisten bereits die Autoabfahrt Fürstenried der A95 in Fahrtrichtung München blockiert.

(mit Agentur-Material)