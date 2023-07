Kleine Lebewesen ganz groß: Junge Holzschnitzer werden kreativ

Zwei Wochen lang haben 15 Schülerinnen und Schüler der zweiten Klasse der Berufsfachschule für Holzschnitzer in Berchtesgaden die Werkstatt ins Freie verlegt: in die Nähe der Siebenbrunnhütte in Bischofswiesen.

Dort konnten sie ungestört zur Elektrosäge greifen, um Baumstämme zu zerteilen und mit Schnitzmessern und Klüpfeln ans Werk zu gehen. Es sollen verschiedenste Insekten aus Holz entstehen, die dann beim Klausbachhaus im Nationalpark Berchtesgaden aufgestellt werden.

Junge Holzschnitzer erlernen Handwerk

30 Grad Hitze, Regen, Sturm und gelegentlich ein Anflug von Stechmücken: die jungen Holzschnitzer, die aus ganz Deutschland in Berchtesgaden das Handwerk von der Pieke auf erlernen wollen, halten jeder Witterung stand.

Henriette aus Aachen begutachtet das kleine Holz-Modell immer wieder, das sie auf ein zwei Meter langes Eichenholzstück überträgt und herausschnitzt. Es ist ein Widderchen oder eine Zygäne, ein leuchtend rot-schwarzer Nachtfalter, der später – so hat es Henriette vor - auf den Blüten einer leuchtendgelben Königskerze sitzen soll.

Geschnitzt wird, was im Nationalpark herumschwirrt

Jeder der Holzschnitzschüler durfte sich ein Schnitz-Insekt aussuchen unter der Bedingung, dass es im Nationalpark vorkommt. Die Stämme, die vom Forstbetrieb Berchtesgaden an die Berufsfachschule für Holzschnitzer gestiftet wurden, sind 120 Jahre alt. Und so werden ab Herbst auf dem Außengelände der Infostelle im Klausbachtal eine Prachtlibelle, eine Raupe oder eine Hornisse zu sehen sein.

Holz-Insekten für Jahrzehnte

Barbara Bittl vom Nationalpark Berchtesgaden betreut das etwas andere Praxisprojekt. Das Ziel ist, Menschen den Blick zu öffnen für die kleinen Lebewesen, die wichtig für das Ökosystem sind, jedoch aufgrund des Klimawandels nach und nach ihren Lebensraum verlieren.

Von der Arbeit der jungen Holzbildhauer ist sie überzeugt. Auch sei es eine gute Gelegenheit für die jungen Künstler, ihr Werk in der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Und zwar jahre- um nicht zu sagen jahrzehntelang. Denn: Eiche verwittert sehr langsam.