Nationalpark Berchtesgaden: Klimaschutz in den Alpen

"Jedes Jahr ist wettertechnisch anders, klare Regeln gibt es nicht mehr"

Ein Vorteil für den Standort und die Forschung: In Berchtesgaden gibt es bereits seit Jahrzehnten detaillierte Wetteraufzeichnungen. Im ganzen Gebiet sind Wetterstationen verteilt, auch an entlegenen Punkten wie am Watzmanngrat. Aber auch in tieferen Lagen kann man beobachten, wie sich das Wetter und das Klima langfristig verändert.

"Es geht darum, zu sehen, wie sich das Ökosystem verändert", so der Waldökologe. "Die Pflanzen, die Tiere, die Pilze, die ganzen Organismen. Und dafür haben wir ein ganzes Netz an Beobachtungspunkten eingerichtet, wo wir die Biodiversität, die Artenvielfalt, beobachten. Wir untersuchen zum Beispiel wie sich unterschiedliche Auftriebszeiten auf den Futterertrag, Pflanzen und Insekten auswirken, die auf den Almen leben."

So wandern Insekten bei steigender Klimaerwärmung nach oben. Bei den Pflanzen sei das weniger der Fall. Und das könne ein Problem werden, so Seibold: "Weil Pflanzen auf die Insekten angewiesen sind, bei der Bestäubung, und die Insekten auf die Pflanzen, als Futter. Und wenn dann die Insekten stärker nach oben wandern als die Pflanzen, dann zerreißt es diese Verknüpfungen und Abhängigkeiten. Und das kann zu Problemen in der Zukunft führen."

Besonderheit: Geschwindigkeit der klimatischen Veränderungen

Schon immer gab es in der Vergangenheit starke klimatische Veränderungen. Allerdings über längere Zeiträume, weiß Seibold. Das heißt: Die Artengemeinschaften hatten Zeit, sich besser anzupassen. Sie konnten wandern, konnten sich genetisch anpassen. Heute passiere dieser Vorgang viel schneller, und viele Arten seien damit überfordert: "Da kann es dazu kommen, dass manche Arten in Regionen zurückgehen und aussterben. Andere Arten wandern in Regionen ein, wo sie bisher nicht vorgekommen sind. Und das führt letztendlich dann zu ganz neuen Konstellationen von Arten und letztendlich auch Ökosystemen", erklärt Seibold.

Das, was im Nationalpark Berchtesgaden erforscht wird, soll ein möglichst genaues Bild zeichnen, wie sich klimatische Veränderungen auf die Natur auswirken. Weil mit diesem Bild vielleicht auch erst das Bewusstsein bekommt, warum etwas gegen den Klimawandel getan werden muss.