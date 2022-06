Betrunkener wird 'unfreiwillig' zum Einbrecher

Ein 20-Jähriger in Kitzingen ist in der Nacht auf Sonntag so betrunken gewesen, dass er in einem fremden Keller schlief. Als er aufwachte, war dieser verschlossen. Er brach deshalb von dort mitten in der Nacht in die Wohnung einer Frau ein.