Kita-Personalmangel: Ausbildung für Quereinsteiger in Würzburg

Nach den Weihnachtsferien ist die Krankheitswelle in den bayerischen Schulen und Kitas zwar wieder abgeebbt, doch es fehlt immer noch an Betreuungspersonal. In Würzburg, Bamberg und München will man jetzt Abhilfe schaffen: Mit einer Kursreihe für Quereinsteiger, die sich zur "Fachkraft mit besonderer Qualifikation in Kindertageseinrichtungen" ausbilden lassen können.

Denn ähnlich wie in der Altenpflege, verschärft sich die Betreuungssituation bei den Kindern zusehends. Allein in Würzburg sind laut Stadt im vergangenen Jahr die Zahlen der betreuten Kinder um 67,1 Prozent bei den Ein- bis Dreijährigen und um 60,9 Prozent bei den Drei- bis Sechs- bzw. Siebenjährigen gestiegen. Gleichzeitig stieg die Zahl des Kindergartenpersonals in den vergangenen zehn Jahren jedoch nur um knapp 30 Prozent.

Prognose: bis 2025 fehlen 400 Fachkräfte

Und es kommt noch schlimmer: Die Stadt Würzburg geht davon aus, dass bis zum Jahr 2025 aufgrund des Fachkräftemangels etwa 400 pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte fehlen werden. Denn während der Anstellungsschlüssel in den vergangenen Jahren von 1:12 auf 1:10 gesunken ist, wollen gleichzeitig viele Berufsanfänger laut Stadt nur Teilzeit arbeiten.

Hinzu komme ein spürbarer Rückgang an sehr erfahrenen Fachkräften. Bemerkbar mache sich dies schon jetzt mitunter durch kürzere Öffnungszeiten in Kitas.

"Entwicklung gezielt entgegentreten"

Ab dem Schuljahr 2025/26 könnte sich die Situation sogar noch einmal dramatisch verschärfen, befürchtet Monika Kraft, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Jugend und Familie, Stadt Würzburg. Ab dann haben Eltern einen Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung ihrer Grundschulkinder.

Dieser Entwicklung will die Stadt mit der neuen Kursreihe für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gezielt entgegentreten, so Sozialreferentin Hülya Düber: "Ich bin daher sehr froh, dass wir als eine von nur drei Kommunen in Bayern die Ausbildung zur 'Fachkraft mit besonderer Qualifikation in Kindertageseinrichtungen' anbieten können." Sie hofft auf zahlreiche, befähigte Bewerberinnen und Bewerber. Voraussetzungen sind ein mindestens mittlerer Schulabschluss, sowie eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine abgeschlossenes Studium und drei Jahre Berufserfahrung im erlernten Beruf.

Weiterbildung mit Aufstiegschancen

Der berufsbegleitende Kurs ist zertifiziert durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales und das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft bbw gGmbH. 15 Monate dauert die Weiterbildung, während der die Teilnehmenden bereits als pädagogische Ergänzungskräfte in Kindertageseinrichtungen tätig sein werden. Im Anschluss werden die Fachkräfte in multiprofessionellen Teams eingesetzt.

Dank deren verschiedenen Berufserfahrungen und originären Ausbildungen, wie etwa in den Bereichen Musik, Sprache, Gesundheit oder Naturwissenschaften, sollen ganzheitliche Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern ermöglicht werden, heißt es. Nach fünf Jahren Tätigkeit können die ehemaligen Quereinsteiger dann als "Pädagogische Fachkraft in Kindertageseinrichtungen" arbeiten.