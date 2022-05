Artikel mit Video-Inhalten

Kindergarten-Brand in Nürnberg: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Anfang Mai hat der Brand einer Kindertagesstätte in Nürnberg die Feuerwehren tagelang in Atem gehalten, in dem Holzbau entzünden sich immer wieder Glutnester. Nun hat die Polizei bekannt gegeben: Es gibt keine Hinweise auf Brandstiftung.