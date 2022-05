Kein Platz am Wunsch-Gymnasium: Empörung in Nürnberg

Eltern fühlen sich von Stadt unter Druck gesetzt

Die Eltern sind sauer – auch, weil die Stadt Nürnberg die Gründe für die Ablehnung nicht offenlegt. Der Elternbeiratsvorsitzende am Scharrer-Gymnasium, Oliver Röder, kann ihnen das ebenfalls nicht erklären. Nach seinen Angaben gehen aktuell 1.200 Kinder auf das "Scharrer". Es seien aber auch schon 1.500 gewesen. "Allein diese Zahl dokumentiert schon, dass es ausreichend Platz gibt."

Auch chronisch erkrankte Kinder wurden abgelehnt

Nicht nur am Scharrer-Gymnasium wurden reihenweise Kinder abgelehnt. Selbst Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel wegen chronischer Erkrankungen auf kurze Schulwege angewiesen sind, haben nicht in allen Fällen einen Platz an der gewünschten, in solchen Fällen also nächstgelegenen Schule erhalten. Sie müssen jetzt einen deutlich längeren und umständlicheren Schulweg bewältigen – eine Belastung für ein krankes Kind. Auf Nachfrage teilte die betreffende Schule einer Mutter mit, sie möge sich mit ihrem Anliegen an "eine höhere Stelle" wenden.

Kaum Zeit für Neuanmeldung

Darüber hinaus ist die Frist für eine Neuanmeldung an einem anderen Nürnberger Gymnasium sehr kurz. Schon bis Montag müssen sich die Eltern für eine andere Schule entscheiden. Gabi Herdegen ist fassungslos. „Da wird doch ein totaler Druck auf uns Eltern ausgeübt. Am Donnerstagnachmittag kriegen wir die Absage. Nur noch am Freitag können wir das Originalzeugnis aus der Schule holen, übers Wochenende sollen wir uns jetzt irgendwie für eine Schule entscheiden.“

Eltern wollen Schulabsage nicht akzeptieren

Einige Familien überlegen bereits, juristisch gegen die Entscheidung der Stadt vorzugehen. Die Absage wollen sie jedenfalls nicht hinnehmen.

Die Nürnberger Schulreferentin Cornelia Trinkl (CSU) hat sich auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks bislang nicht zu den Beschwerden der Eltern geäußert. Sie will am Dienstag eine Stellungnahme abgeben.