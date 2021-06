Kein Platz an Gymnasien in Nürnberg: Kinder müssen ins Umland

Es war kein einfaches Jahr für die Viertklässler in Nürnberg und ihre Eltern. Die Kinder kämpften mit Distanz-, Wechsel- und Präsenz-Unterricht. Die Erwachsenen konnten sich nur online über weiterführende Schulen informieren. Es war dabei jedoch keine Rede davon, dass in Nürnbergs Gymnasien Räume fehlen. Erst lange nach der Anmeldung kam heraus: Knapp hundert Kinder müssen im kommenden Jahr an ein Gymnasium im Umland gehen, nach Röthenbach an der Pegnitz zum Beispiel, nach Stein oder Wendelstein. Viele Eltern sind empört.

Eltern wurden von Absagen überrascht

Schon zu normalen Zeiten ist es keine leichte Entscheidung, ein Gymnasium mit passendem Profil zu finden, sagt Gabriele Klaßen, bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Nürnberger Rathaus. Corona hat die Situation nochmals verschärft. Sie kennt etliche der enttäuschten Eltern. "Die haben das Übertrittszeugnis abgewartet und ihr Kind angemeldet. Und dann kam ein Brief von der Schule, dass das Kind keinen Platz bekommen hat", berichtet sie. Die Grünen im Rathaus werfen der Schulverwaltung nun vor, zu spät reagiert zu haben. Denn es sei schon seit Jahren bekannt, dass der Schulraum in Nürnberg knapp werde.

Schulbürokratie vom Ansturm überrascht

Rund 10.500 Schülerinnen und Schüler gehen derzeit auf die sieben staatlichen und fünf städtischen Gymnasien in Nürnberg. "Wir hatten heuer 150 mehr Neuanmeldungen als im Vorjahr", sagt Martin Rohde, Ministerialbeauftragter für die Gymnasien in Mittelfranken.

Dieser Anstieg sei nicht vorherzusehen gewesen. Deshalb konnten auch die Eltern vorab nicht informiert werden. Normalerweise plant Rohde damit, dass knapp über 40 Prozent eines Jahrgangs in Nürnberg ins Gymnasium gehen. Heuer waren es deutlich mehr.

Individueller Fahrplan für Fahrschüler

Folge des Ansturms ist, dass sechs zusätzliche Klassen gebildet werden mussten, für die es in Nürnberg zu wenige Räume gibt. Im Amt begann das große Jonglieren. Trotzdem konnten nicht alle Wünsche der Eltern berücksichtigt werden. Für knapp hundert Kinder bedeutet das, dass sie künftig in einer Kommune im Umland zur Schule gehen müssen.

Gemeinsam mit dem Verkehrsverbund wurde ein individueller Schulweg mit Bussen und der S-Bahn ermittelt, um die Folgen wenigstens etwas abzumildern. "Der ist in einigen Fällen sogar kürzer als zur Wunschschule", rechnet Rohde vor.

Ein Platzangebot für jeden Schüler

Für Kinder aus dem Stadtteil Laufamholz heißt das zum Beispiel, dass sie künftig mit der S-Bahn ans Geschwister-Scholl-Gymnasium in Röthenbach an der Pegnitz pendeln müssen. Hätte das Amt nicht eingegriffen, sagt Rohde, hätten die Eltern selbst nach freien Plätzen suchen müssen. "So ist die Verteilung am fairsten und gerechtesten. Und ganz wichtig: Jeder Schüler, der aufs Gymnasium gehen wollte, hat auch ein Platzangebot bekommen."

Schulreferentin sieht keine Versäumnisse

Auf dem Gelände der früheren Prinovis-Druckerei im Stadtteil Langwasser und im Neubaugebiet "Tiefes Feld" im Westen der Stadt ist der Bau von zwei Gymnasien und von weiteren Schulen geplant, sagt Nürnbergs Schulreferentin Cornelia Trinkl (CSU). Zudem werden bestehende Schulen ausgebaut. Versäumnisse will sie nicht erkennen. Trinkl beruft sich darauf, erst im vergangenen September ihr Amt übernommen zu haben. "Jedes Kind hat einen Platz bekommen in diesem Jahr. Deswegen kann man keineswegs davon sprechen, dass man zu spät dran ist." Die Planung für neue und vor allem mehr Schulräume sei im Zeitplan, sagt sie.

Grüne kritisieren Stadtverwaltung

Die Schulverwaltung hätte viel schneller auf den sich abzeichnenden Notstand reagieren müssen, kritisiert Grünen-Stadträtin Gabriele Klaßen. "Diese Pläne kommen für die betroffenen Schülerinnen und Schüler doch viel zu spät." In Nürnberg ist es erstmals der Fall, dass Gymnasiasten auf Schulen im Umland verteilt werden. In Ballungsräumen wie München kommt dies nach Angaben des Kultusministeriums regelmäßig vor.