Kälte, Hunger, Dunkelheit: 24 Stunden überleben im Wald

Geduldige Nahrungssuche

Alles hier ist irgendwo zwischen Spiel und Ernst. Survivaltrainings boomen. Sie bestehen aus Trainingsszenarien, denen sich die Teilnehmer freiwillig und gerne hingeben. Sie wissen, dass die Zivilisation nur wenige hundert Meter entfernt liegt und dass sie einen Müsliriegel für den Notfall im Rucksack haben. Aber selbst Nahrung zu finden ist eine der zentralen Herausforderungen. "Wir wollen hier im Wald im Totholz mal nach Käferlarven suchen. Nehmt euer Messer und hebelt vorsichtig den Baumstamm auf. Also Geduld ist beim Überleben in der Wildnis auf jeden Fall das A und O." Die Gruppe ist fünf Stunden unterwegs. Die Ausbeute fällt sehr übersichtlich aus: Ein Netz mit Pilzen für sieben Personen.

Unterschlupf für die Nacht

Als Nächstes muss ein Unterschlupf für die Nacht her. Dazu gibt es Anweisungen von Dominik: "Was ihr bauen solltet, ist ein A-Frame-Shelter. Also A-Frame heißt das Ganze, weil es wie ein A ist, wie ein Satteldach." Innerhalb kürzester Zeit ist es hier im Wald auf einmal beinahe dunkel. Immerhin: Die Teilnehmer müssen kaum neues Material sammeln, sondern dürfen sich aus alten Unterschlüpfen vorheriger Trainees bedienen.

Nach zwei Stunden haben es die Teilnehmer geschafft. Die Unterschlüpfe sind fertig. Fehlt noch das Abendessen am Lagerfeuer. Feuer? Da war doch was. "Ihr könnt das jetzt so machen, dass ihr den Stahl direkt am Zunder ansetzt. Und dann einfach einmal hierüber schabt und fertig." Bei Dominik sieht das Entzünden der Flamme aus wie ein Kinderspiel. Feuerstahl statt Feuerzeug.

Eine "arschkalte" Nacht

Zu Essen gibt es Larven. Die hat Dominik gekauft. "Das mach’ ich, damit die Leute erfahren, wie sowas schmeckt und ob die Larven satt machen." Ein kleiner Ausreißer im Überlebensspiel, aber das stört hier niemanden. Simon ist einer der Teilnehmer: "Jetzt stell dir vor, du bist zu Hause auf dem Sofa, was machst du denn am Samstagabend? Immer das Gleiche. Und hier bist du jetzt hier draußen, hier schnitzt du dir deinen Löffel, damit du deine Maden essen kannst. Wie geil ist das denn?"

Irgendwann ziehen sich die Teilnehmer zurück in ihre Unterschlüpfe. Am nächsten Tag weckt Dominik seine Schützlinge. "Guten Morgen miteinander. Alle raus aus den Blättern. Es hat frisch geschneit. Lebt ihr noch? Also steht auf, machen wir Feuer und ein bisschen Tee. Mehr gibts heute leider nicht zum Frühstück." Tabea Träg meint: "Also ich bin richtig froh, dass ich noch lebe, es war nämlich arschkalt." Und das, obwohl hier alle auf Isomatten und in Schlafsäcken geschlafen haben. Survivaltrainings machen nicht mehr nur einige wenige, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Inzwischen gibt es sie für jede und jeden. Etwa 220 Euro kostet so ein Wochenende bei Dominik. Survival: für viele ein Lifestyle.