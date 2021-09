Kabinett entscheidet über Maskenpflicht und Club-Öffnungen

Die Situation für die Club- und Discobetreiber ist schwierig: Die Staatsregierung hat angekündigt, dass sie im Oktober wieder öffnen dürfen. Morgen beginnt der Oktober, aber welche Regeln gelten, das wird erst heute bekannt gegeben. Feststehen dürfte, dass Geimpfte und Genese reindürfen, die übrigen Besucher brauchen wohl einen PCR-Test. Antigen-Schnelltests sollen nicht zulässig sein, so hatte es Ministerpräsident Markus Söder formuliert.

Entscheidung zu kurzfristig für viele Betreiber

Welche anderen Hygieneauflagen gelten, das weiß noch kein Betreiber. Auch noch nicht ganz sicher ist, ob tatsächlich schon dieses Wochenende getanzt werden darf. So mancher Clubbetreiber wird das nicht mehr schaffen. Nach 19 Monaten mit geschlossenen Türen fehlt vielen das Personal, Brandschutzvorkehrungen müssen überprüft werden und die wenigsten haben nach der langen Zeit wohl die Getränke-Kühlschränke voll.

Am Montag keine Maskenpflicht im Unterricht

Was der Ministerrat heute für die Schulen beschließen wird, das ist schon bekannt. Ab Montag müssen die Kinder und Jugendlichen während des Unterrichts, am Platz, keine Masken mehr tragen. Auch im Sport muss kein Mund-Nase-Schutz mehr aufgesetzt. Außerhalb des Klassenzimmers aber gilt: Maske auf. Übrigens auch in den Schulbussen. Denn laut Gesundheitsministerium kommen in den Bussen Schüler verschiedenster Jahrgangsstufen und Schulen zusammen. Nachzuverfolgen wer neben wem gesessen ist, ist im Fall einer Infektion praktisch unmöglich.

Überraschung im Landtag über Redebedarf der Opposition

Bei der gestrigen Debatte im Landtag zeigten sich die Regierungsfraktionen erstaunt über einen entsprechenden Antrag der FDP. In diesem forderten die Liberalen, das Maskenende sofort zu beschließen. Es sei immer klar gewesen, dass die Kinder ab Oktober keine Masken mehr im Unterricht tragen müssten, genauso komme es jetzt. Diskussionsbedarf sehe man deshalb eigentlich gar keinen.

Kabinett am Donnerstag statt dienstags

Eigentlich tagt die Ministerrunde immer am Dienstag. Wegen der Bundestagswahl hat sich das diese Woche verschoben. Zusammenkommen wird die Ministerrunde heute aber trotzdem nicht, hieß es aus der Staatskanzlei. Die Beschlüsse werden heute per Umlaufverfahren gefällt, ohne Sitzung und ohne anschließende Pressekonferenz.