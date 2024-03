Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Junge will keine Vokabeln lernen und löst große Suchaktion aus

Beim Vokabeln lernen ist ein Zehnjähriger so in Streit mit seinem Vater geraten, dass er von daheim flüchtete. Der Vater rief die Polizei. Das jagte dem Jungen erst recht Angst ein – und er versteckte sich. Eine große Suche im Landkreis Cham lief an.