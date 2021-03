"jetzt red i": Wie kommen wir durch die dritte Corona-Welle?

Impffrust und Testchaos - die Menschen sind zunehmend verunsichert, weil eine schlüssige Teststrategie, die Öffnungen und Lockerungen zulässt, nicht in Sicht ist. Dabei hoffen viele Geschäftsleute, Hoteliers, aber auch Lehrer und Schüler, sehnsüchtig auf Schnelltests, die ihnen das Leben einfacher machen würden. Denn der bisherige Plan, der Lockerungen an bestimmte Inzidenzen koppelt, hat sich in der Praxis nicht bewährt. Der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) erklärt diesen Stufenplan bereits für gescheitert und stellt eine Formel, die auch "andere Werte berücksichtigt", in Aussicht.

Chaotische Corona-Politik

Und während bei vielen Bürgerinnen und Bürgern der Ärger über die – in ihren Augen – chaotische Corona-Politik wächst, baut sich die dritte Welle auf: Die Infektionszahlen steigen kontinuierlich und Experten fürchten zu Ostern eine Inzidenz von über 300. Intensivmediziner fordern deshalb bereits eine Rückkehr zum strengen Lockdown. Ansonsten komme das Gesundheitssystem bald an seine Grenzen.

Dritte Corona-Welle am Anfang

Wie kommen wir durch die dritte Corona-Welle? Wie können wir beim Impfen besser werden? Können wir mit einer klugen Teststrategie Alternativen zum strengen Lockdown entwickeln? Wie gut ist unser Gesundheitssystem für die dritte Welle gewappnet?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit:

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und