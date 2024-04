"jetzt red i" live: Wie geht Bayern mit Cannabis-Freigabe um?

Was "geht" nun in Sachen Cannabis seit Monatsanfang? Bis zu 25 Gramm dürfen Erwachsene in der Öffentlichkeit bei sich haben, zu Hause ist die doppelte Menge erlaubt. Zudem darf man bis zu drei Cannabis-Pflanzen in der eigenen Wohnung anbauen. Der Konsum ist in der Öffentlichkeit mit Einschränkungen gestattet.

Gleichzeitig sucht die bayerische Regierung intensiv nach Wegen, den Cannabis-Konsum im Freistaat einzuschränken. Es drohen Bußgelder von bis zu 1.000 Euro - bei Wiederholung kann die Strafe auch doppelt so hoch sein. Zudem sollen Kommunen Volksfeste zu Cannabis-freien Zonen erklären können.

Bayern gegen Freigabe - Panikmache oder Vorsicht?

Der politische Streit geht also weiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angekündigt, das Gesetz "extremst restriktiv" anzuwenden. Wer Cannabis anbauen und konsumieren möchte, solle "das woanders machen", so der CSU-Vorsitzende. Dafür werde in Bayern auch eine zentrale Kontrolleinheit eingerichtet.

Die bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge sieht dagegen einen Neuanfang in der Drogenpolitik: "Wir beenden mit dem Gesetz das aktuelle Chaos, das der gescheiterte Prohibitionskurs angerichtet hat. Ich bin davon überzeugt, dass man in einigen Monaten feststellen wird, dass die ganze Panikmache in Sachen Cannabis unbegründet war."

Wie wird Cannabis unser Leben verändern?

Doch vieles bleibt ungeklärt: Werden Drogen verharmlost? Wer darf draußen wo kiffen? Was bedeuten die Abstandsregeln konkret? Kommt das aktuell "legale" Cannabis vom Schwarzmarkt? Stärkt das neue Gesetz den Jugendschutz? Oder wird es in Zukunft mehr Drogenabhängige geben? Wo sind die Grenzen im Straßenverkehr? Ist es nicht scheinheilig, gegen Cannabis zu wettern und gleichzeitig Bierfeste zu feiern? Gibt es ein Recht auf Rausch?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit dem CSU-Generalsekretär Martin Huber und Carmen Wegge, SPD-Abgeordnete im Bundestag. Ihre Meinung ist gefragt, auf allen Kanälen! Schreiben Sie uns Ihre Fragen, Forderungen, Wünsche und Beschwerden zum Thema, als E-Mail an jetztredi@br.de oder diskutieren Sie mit in den Sozialen Medien.