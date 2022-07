"jetzt red i", 20.15 Uhr: Streit um Blockabfertigung im Inntal

Das Inntal steht kurz vor dem Verkehrsinfarkt: Wegen der überlasteten Brennerautobahn dürfen LKW mehrmals im Monat nur noch dosiert die Grenze nach Österreich passieren – höchstens 300 pro Stunde. An insgesamt 38 Tagen im Jahr 2022 bremst Tirol so die Brummis aus. Die Folgen: Mega-Staus auf der bayerischen Seite, wie zuletzt Anfang Juni. Auf 35 Kilometern Länge stauten sich die LKW an Pfingsten zurück.

Darüber diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit Christian Bernreiter, Bayerischer Verkehrsminister (CSU) und Ingrid Felipe (Grüne), Landeshauptmann-Stellvertreterin von Tirol, hier im Livestream und im BR Fernsehen ab 20.15 Uhr, live aus Brannenburg.

Lastwagen überschwemmen die ganze Region

Das ärgert die Lastwagenfahrer, die oft sieben Stunden länger für ihre Touren in den Süden einplanen müssen. Vermehrt weichen sie auf Landstraßen und Nebenstrecken durch umliegende Ortschaften aus. Das bedeutet eine enorme Belastung einerseits für die Umwelt, und andererseits für den Alltag und die Gesundheit der Menschen in den dann verstopften Inntal-Gemeinden wie Brannenburg, Flintsbach oder Nußdorf.

Brenner-Basis-Tunnel dauert mindestens noch ein Jahrzehnt

Abhilfe ist nicht in Sicht – im Gegenteil: Der Druck auf die Straße wird steigen. Schon in diesem Jahr wird der Brenner-Verkehr mit fast 2,5 Millionen LKW im Jahr das Rekordniveau von vor Corona erreichen, Tendenz steigend. Entlastung könnte der Brenner-Basis-Tunnel bringen, doch bis die nötigen Vorarbeiten, insbesondere auf der bayerischen Seite beendet sein werden, dauert es noch bis 2032, sagt die zuständige Tunnelgesellschaft. Ein politischer Streit zwischen Bayern und Tirol schwelt bereits seit Jahren.

Bayerische und Österreichische Interessen im Clinch

Wie können die bayerischen Orte von der LKW-Flut verschont werden? Warum gibt es kein Durchfahrtsverbot für Laster in den bayerischen Gemeinden – so wie es in Tirol üblich ist? Kann mehr Warenverkehr auf die Schiene verlegt werden? Welche Lösungen hat die Politik, um den Menschen zu helfen?