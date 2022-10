"Jetzt hab ich Gänsehaut" - Die Kontrovers-Story zur Wiesn 2022

Das erste Oktoberfest in München nach zwei Jahren Corona-Pause ist vorbei. Tausende Besucher feierten 17 Tage lang ohne jegliche Corona-Auflagen in den Wiesn-Zelten. Bedienungen, Wirte und Kapellen versuchten, an der sorglosen Feierlaune aus den Vorjahren anzuknüpfen und die Polizei sowie Sanitäter bemühten sich um die Sicherheit der Feiernden. Kontrovers hat sie während der 17 Tage Wiesn-Ausnahmezustand in München begleitet: Von den Startschwierigkeiten bis zum letzten "Prosit" des Oktoberfests 2022. Wie haben sie die Wiesn 2022 erlebt?

Wiesn 2022: Große Hoffnungen vorab

"Ich bin schon anders aufgeregt als früher, weil zwei Jahre Pause waren," erzählt uns Michaela Graf kurz vor dem Anstich am 17. September. Vor der Corona-Pause waren die Abläufe eingespielter, sagt sie. Seit 23 Jahren ist Michaela Graf Wiesnbedienung im Löwenbräu Festzelt, die "Prinzessin" hier.

"Wir hoffen, dass viele sagen: Endlich wieder Wiesn. Und wir haben auch von den Reservierungen Stammgäste. Wir hoffen, dass die auch alle kommen." Michaela Graf, Wiesnbedienung

Bis zum Ende der Wiesn am 3. Oktober 2022 werden 5,7 Millionen Besucher auf die Theresienwiese kommen - weit weniger als noch zur Wiesn 2019, als 6,3 Millionen Besucher kamen. Doch davon weiß Michaela Graf am ersten Tag des Oktoberfests natürlich noch nichts.

Vorfreudig fiebert sie dem Countdown entgegen, gleich geht es los: "Schau!", zeigt die Prinzessin ihren Arm: "Jetzt hab ich Gänsehaut!" Doch schon kurz nach dem Anstich sind Michaela Graf und ihre Kolleginnen wieder in ihrer Routine und manövrieren die ersten Maßkrüge durch die Besucherströme im Gang an die Tische: "Vorsicht bitte!"

"Endlich Wiesn": Stammgäste in ihrem Element

Einer, ohne den die Wiesn inzwischen kaum mehr denkbar wäre, ist der Österreicher Georg Mayrhofer. "Wiesn-Schurli", wie er genannt wird, ist ein bunter Hund auf dem Münchner Oktoberfest. "Ich bin ein Wiesnliebhaber und ein Wiesnmensch," sagt er von sich selbst. Dass das Fest in den vergangenen zwei Jahren ausfallen musste, hat ihn getroffen: "Es ist mir wirklich was abgegangen."

Mit seiner Leidenschaft für das Oktoberfest scheint der Wiesn-Schurli seine ganze Familie angesteckt zu haben. Selbst sein Enkelsohn ist passend gekleidet: "Im Original Augustiner Dress, natürlich! Schau, alles original Augustiner," zeigt der Opa stolz her.

Seit er denken kann ist Georg Mayrhofer jede Wiesn mit dabei gewesen: "39 Jahre jeden Tag war ich durchgehend auf der Wiesn." Das allein verschafft ihm Anerkennung von anderen Wiesn-Gängern: "Der Schurli ist ein Wahnsinn! Es gibt keinen, der durchhält, was dieser Mann durchhält."

