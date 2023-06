"Ja zur A94": Simbach am Inn Sorgenkind beim Autobahn-Ausbau

Neuen Vorstand des Vereins "Ja zur A94" gewählt

Am Donnerstag wurde außerdem ein neuer Vorstand gewählt. Günther Knoblauch, der ehemalige Mühldorfer SPD-Landtagsabgeordnete und Altbürgermeister, zieht sich mit Mitte 70 zurück. Jahrzehntelang hat er mit dem Verein für seinen befahrbaren Traum gekämpft, die A94. Es mache nun mehr Sinn abzugeben und den Vereinssitz in Kirchdorf am Geschehen zu verorten, so Günther Knoblauch. Es seien 30 schöne Jahre gewesen, weil man immer zusammengearbeitet, nicht nur gefordert und Lösungen gesucht habe, sagte er auf BR-Nachfrage. Der neue Vorsitzende des Vereins "Ja zur A 94" ist Johann Springer (CSU), Bürgermeister der Gemeinde Kirchdorf im Kreis Rottal-Inn. Er will nun, dass alle Kommunen der Region gemeinsam ein Schreiben an den Bundestag aufsetzen, um die Wichtigkeit des Abschnitts Simbach am Inn darzustellen und den Stand abzufragen, um weiterplanen zu können. Denn die Region brauche dringend eine Alternative zur B12 – eine der gefährlichsten Bundesstraßen Deutschlands.

💡 Hintergrund A94:

Schon in den 60er Jahren gab es erste Forderungen nach einer Autobahn ins Bayerische Chemiedreieck, in den Landkreisen Altötting, Mühldorf und Traunstein. Die Notwendigkeit wurde lange nicht erkannt, es folgt eine lange Geschichte um das Großprojekt, in Oberbayern gab es jahrzehntelang Proteste und Rechtsstreitigkeiten gegen Teile der A94. Der Verein „Ja zur A94“ hat 247 Mitglieder, darunter vier Landkreise und 60 Kommunen.