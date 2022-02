Gutachten: Vollständige Untertunnelung der A94 schwierig

Für viele Menschen vor Ort ist das ein herber Rückschlag: Die Autobahndirektion Südbayern hält eine vollständige Untertunnelung der A94 durch Simbach am Inn im Landkreis Rottal-Inn für nicht sinnvoll. Insbesondere der Teilabschnitt östlich der bestehenden Kläranlage wird wohl aufgrund der Bodenverhältnisse ohne Tunnel auskommen müssen. Das hat Stefan Pritscher von der Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag in der Stadtratssitzung in Simbach mitgeteilt.

Einhausung statt Tunnel

"Hinter der Kläranlage würde der Tunnel tiefer eintauchen. Allerdings ist die Sandschicht im Boden zu tief und würde erhebliche Schwierigkeiten beim Bau bereiten", erklärte Pritscher in seinem Vortrag. Dafür stünden zu viele Häuser über dem Erdreich, wo gebohrt werden müsste.

Die Autobahn GmbH hatte nach massiven Protesten der Simbacher überprüft, ob und inwiefern eine vollständige Untertunnelung der A94 in Simbach möglich und sinnvoll ist. Dafür hat sie ein Fachbüro mit einem geologischen Fachgutachten beauftragt. Ein Ergebnis: Statt eines Tunnels sei in Teilen eine Einhausung östlich der Kläranlage möglich. Auf Höhe der Gartenstraße etwas weiter westlich könne man dem Gutachten zufolge den geplanten Tunnel Richtung Westen um etwa 200 Meter verlängern. "Dadurch würden wir einen besseren Lärmschutz der Siedlung Gartenstraße erreichen", so Pritscher.