Italien öffnet seine Grenzen: Ohne Tankstopp durch Österreich

Die weltweite und allgemeine Reisewarnung in Deutschland wird zum 14. Juni auslaufen, doch schon heute öffnet Italien - als erstes Land in Europa - seine Außengrenzen wieder für Urlauber.

Seit Mitternacht dürfen Touristen aus den EU-Ländern, den Schengenstaaten, Großbritannien und Nordirland wieder ohne Qurantänemaßnahmen nach Italien einreisen.

Wer von Bayern über Österreich fährt, muss jedoch Folgendes beachten: Die Durchreise ist mit dem Auto oder Bus nur ohne Zwischenstopp möglich, denn Österreich selbst öffnet seine Grenzen für den Tourismus offiziell erst wieder am 15. Juni.

Von Bayern nach Italien: Ohne Tankstopp oder Kaffeepause in Österreich

Konkret bedeutet das: Toiletten- oder Kaffeepausen in Österreich sind nicht erlaubt. Ebenso ist es verboten, einen Tankstopp einzulegen. Urlauber dürfen nur dann nach Italien durchreisen, wenn sie an der Grenze eine Bestätigung ausfüllen, dass sie das Land „auf dem schnellsten Wege" wieder verlassen. Das ist die Bedingung der Österreicher für den Transitverkehr nach Italien.

"Jeder, der an die Grenze nach Österreich kommt, muss sich verpflichten, durch Österreich ohne Zwischenstopp durchzufahren. Also weder mit einer Toilettenpause oder Tankpause." Josef Schreier, Tiroler Landesregierung

Ein Nachweis über den Aufenthalt in Italien, etwa die Buchungsbestätigung des Hotels, ist laut Tiroler Landesregierung nicht zwingend nötig. Es genüge dabei die an der Grenze zu Österreich ausgefüllte Durchreiseerklärung.

Geldstrafe bei Toilettenbesuch - Polizei kontrolliert Rastanlagen

Durchgesetzt wird diese Bundesverordnung durch die Landespolizei, sie wird dabei vom österreichischen Bundesheer im Auftrag der Gesundheitsbehörde unterstützt.

Josef Schreier, Sprecher der Tiroler Landesregierung, hat im Interview mit dem BR noch einmal eindrücklich darauf hingewiesen, dass ein Stop in Österreich - wenn auch nur für eine Toilettenpause - nicht erlaubt ist. Man solle sich schon an der Grenze zu Österreich überlegen, ob man es bis Italien schaffe oder nicht. Bei Verstößen gegen diese Regelungen drohen Geldstrafen. Die Polizei werde auch die Rastanlagen kontrollieren.

"Wenn man erwischt wird, obwohl es nicht erlaubt ist, wird man bestraft. Das sind Geldstrafen im Rahmen bis 1.450 Euro - kann aber im Einzelfall auch davon abweichen." Josef Schreier, Tiroler Landesregierung

Urlaub in Italien auf eigenes Risiko

Wer in den Pfingstferien nach Italien will, sollte auch wissen: Die weltweite Reisewarnung gilt noch bis 14. Juni - und damit auch für Italien. Es handelt sich dabei um einen Appell, nicht um ein Verbot. Allerdings, so das Auswärtige Amt, kann die derzeit noch gültige Reisewarnung auch rechtliche Auswirkungen haben, etwa auf die Reisekrankenversicherung. Urlauber sollten sich daher unbedingt mit ihrem Versicherer in Verbindung setzen, denn Rückflüge hat das Auswärtige Amt beispielsweise noch gar nicht vorgesehen.

Weiterhin Gesundheitskontrollen an italienischen Flughäfen

An italienischen Flughäfen und Häfen, aber auch bei der Einreise im Überlandverkehr, werden weiterhin Gesundheitskontrollen mit Temperaturmessungen durchgeführt. Flughäfen, Häfen und Bahnhöfe sind in Betrieb. Personenzüge zwischen Italien und Österreich sind noch nicht wieder aufgenommen.