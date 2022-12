Artikel mit Audio-Inhalten

Innenminister Herrmann will Reichsbürger schneller entwaffnen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will noch konsequenter gegen Reichsbürger vorgehen. Vor allem bei deren Entwaffnung will er schneller vorankommen. Bei der Reichsbürger-Razzia am Mittwoch waren auch in Bayern sechs Personen festgenommen worden.