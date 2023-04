In Regenrinne gefallen: Feuerwehr München rettet Eichhörnchen

Fiepen aus einem Rohr, Rufe eines Eichhörnchens auf dem Dach eines Hauses: So wurde ein Zeuge am heutigen Mittwoch auf zwei kleine Eichhörnchen in Not aufmerksam. Anscheinend riefen Muttertier und Junge einander, wie die Feuerwehr mitteilte. Die von dem Mann verständigten Einsatzkräfte konnten schließlich zwei kleine Eichhörnchen aus einem Rohr retten.

Zum Artikel: "So kann Eichhörnchen in Not geholfen werden"

Feuerwehr geht von einer "glücklichen Wiedervereinigung" aus

Die Helfer orteten das Fiepen in der Tiefgarage des Gebäudes, etwa 50 Meter vom Standort der Mutter auf dem Dach entfernt. Die Tiere waren offenbar durch ein Fallrohr der Regenrinne in die Tiefe gerutscht. Die Besatzung des Kleinalarmfahrzeuges machte sich einen Überblick über den Verlauf der Rohre, montierten einige Teile ab und befreiten so den Eichhörnchen-Nachwuchs.