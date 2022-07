Integration von Ukrainern: Der Wille ist da, das Personal fehlt

Der Run von Ukrainerinnen und Ukrainern auf Sprach- und Integrationskurse in Bayern ist enorm. Jedoch fehlt es an Lehrern. Mit kleineren Klassen könnte effektiver gearbeitet werden.

Ukrainerin versucht, Deutsch zu lernen

Die Ukrainerin Ulyana lebt nun seit genau 121 Tagen mit ihrer Familie im niederbayerischen Iggensbach im Kreis Deggendorf. "Wir versuchen hier in Deutschland zu leben, die Sprache zu lernen - wir müssen etwas tun. Wir können nicht nichts tun." Doch jeden Tag denkt Ulyana an ihre Landsleute in der Ukraine, an ihre Heimat, bleibt über das Handy in Kontakt mit den Zurückgebliebenen. Fotos und Videos lassen die Grausamkeit des Kriegs in der Ukraine und das Leid der Menschen nur erahnen. "Es ist einfach nur furchtbar."

Weg vom Krieg - zurück auf die Schulbank

Alltag, Normalität, weg vom Krieg - das ist es, was die ukrainische Familie jetzt braucht. Während Ulyanas zwölfjährige Tochter Marija versucht, im bayerischen Schulleben anzukommen, drückt auch die 41-jährige Ulyana selbst wieder die Schulbank – nach mehr als 20 Jahren. Sie besucht einen Sprach- und Integrationskurs am Bildungszentrum ISA in Deggendorf: "Der Unterricht ist sehr interessant, wir lernen hier Wörter, die wie im Alltag brauchen können, wenn wir zum Beispiel Einkaufen oder Menschen auf der Straße etwas fragen müssen."

Deutschlehrer wünscht sich Unterstützung

Deutschlehrer Eckhart Krupp bringt Ulyana und den anderen Kursteilnehmern Deutsch bei. Er spricht von motivierten Teilnehmenden, die alles mitschreiben, viel fordern. "Sie sind hochmotiviert - sie können und wollen", so Krupp. Der Kurs ist mit 25 Teilnehmern voll. Könnten die Klassen halbiert werden, könnte effektiver gearbeitet werden, so der Deutschlehrer.

"Ich bin hier nicht nur Lehrer, sondern auch ein Stück weit Sozialarbeiter und Lotse - ich helfe ihnen, hier Fuß zu fassen. Da würde ich mir wünschen, einen zweiten Lehrer an meiner Seite zu haben. So kann ich nicht allen gerecht werden." Eckhart Krupp, Deutschlehrer

Die enorm hohe Nachfrage nach Sprach- und Integrationskursen bestätigt auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das Amt hat bisher bundesweit rund 120.000 Teilnahmeberechtigungen für die Kurse an Ukrainer erteilt, mehr als 40.000 Ukrainerinnen und Ukrainer haben bereits einen begonnen, wie es heißt.