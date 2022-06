Das sollten Sie wissen: Zehn Irrtümer rund ums Sonnenbaden

Irrtum 8: Nur teure Sonnencreme schützt

Nein. Zahlreiche Tests haben bewiesen, dass der Preis nichts über die Qualität von Sonnencremes aussagt. Gute Sonnencreme kann also auch preiswert sein.

Irrtum 9: Ein weißes Shirt aus Naturstoff hilft am besten gegen Sonne

Ein T-Shirt gegen die Sonneneinstrahlung zu tragen, ist grundsätzlich sinnvoll. Den besten Schutz bieten aber dunkle Shirts aus chemischen Materialien. Das liegt zum einen daran, dass schwarzer Stoff ganze 97 Prozent aller Strahlung absorbiert. Und zum anderen, dass chemische Materialien durch ihre engmaschige Herstellung und Verarbeitung besser vor Sonne schützen können als Naturfasern, die in Herstellung und Verarbeitung nicht verändert werden können.

Irrtum 10: Männerhaut ist gegenüber Sonne unempfindlicher

Das ist nicht wahr. Im Gegenteil: Männer müssen auf eine Stelle besonders gut aufpassen, nämlich am Kopf. Da die Haare bei Männern im Alter häufig lichter werden, kann auch am Kopf ein Sonnenbrand auftreten. "Wir haben viele Patienten mit Lichtschäden auf der Kopfhaut", sagt Stefanie Guther, Oberärztin der München Klinik für Dermatologie, Allergologie und Umweltmedizin Thalkirchner Straße, die die Tipps zu den Irrtümern rund ums Sonnenbaden anlässlich des Tags des Sonnenschutzes am 21. Juni 2019 gegeben hat.