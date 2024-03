Im Turbo-Modus: Louis' Osterei-Bemalmaschine aus Legoteilen

Die Osterei-Bemalmaschine steht auf dem Küchentisch, daneben ein großer Sack mit vielen weißen Plastikeiern. Louis hat noch viel zu tun bis Ostern: "Alle wollen seine bunten Ostereier haben", sagt seine Mama Barbara und lacht.

Ostereier klemmen zwischen Lego-Reifen

Sowohl ihr Mann als auch ihr Sohn sind große Lego-Fans: Das ganze Kinderzimmer ist voll mit eigenen Konstruktionen. Nachdem das normale Eier-Bemalen immer in einer kleinen Sauerei geendet hat, erinnerte sich Papa Manuel an die Eier-Bemalmaschine aus seiner eigenen Kindheit und baut sie zusammen mit Louis kurzerhand nach: Zwischen zwei kleinen Plastik-Autoreifen wird das Ei eingeklemmt, ein kleiner Elektro-Motor, der normalerweise ein Lego-Auto antreibt, lässt die Reifen rotieren. "Am ersten Tag, als wir die Maschine fertig hatten, ist Louis bestimmt drei, vier Stunden nur dagesessen und hat Ei um Ei angemalt", erzählt Papa Manuel.

Unzählige akkurat geringelte Kunstwerke

Schnell hatte der Fünfjährige raus, wie er die Stifte – am besten funktioniert es mit Acrylstiften – halten muss, damit er wunderbar akkurate Kreise auf die Eier zeichnen kann. "Ganz vorsichtig aufdrücken und am liebsten nehme ich rot, denn das ist meine Lieblingsfarbe", sagt Louis. Konzentriert wechselt er die Farben ab, sodass das Ei am Ende mit vielen schmalen Streifen bemalt ist.

Inzwischen hängt der ganze Osterstrauch voll mit quietschbunt geringelten Eiern, und auch in den Blumentöpfen steckt die österliche Deko. "Es macht wirklich Spaß, es ist selbst gemacht und sieht auch toll aus", findet Papa Manuel.

Osterei-Bemalmaschine schon live vorgeführt

Einige seine Kunstwerke hat Louis schon verschenkt – an die Großeltern zum Beispiel – und ein paar sogar auf einem Markt verkauft. Dort hat er die Maschine sogar live vorgeführt: "Das war der Hit", erzählt Papa Manuel. Wie viele Eier Louis schon bemalt hat, kann der Fünfjährige nicht mehr zählen: "Aber so viele, dass Mama schon neue Stifte und Eier nachkaufen musste."

Auch wenn in die Lego-Maschine normale Hühner-Eier eingespannt werden könnten, bemalt Louis vor allem Plastikeier. Denn mit denen kann dann auch sein kleiner Bruder spielen, ohne dass sie kaputtgehen: "Und so viele Eier wie wir zurzeit brauchen, könnten wir gar nicht essen", sagt Papa Manuel.