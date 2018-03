Eier färben - aber wie? Tricks für bunte Ostereier

Bevor Sie mit dem Eier färben beginnen, sollten Sie sich Einweghandschuhe überziehen, damit Ihre Hände von der Fabe verschont bleiben.

1. Ostereier im Schneebesen

Ei vorsichtig in das Innere eines Schneebesens stecken. Farbe in einem Glas lösen, welches den Umfang des Schneebesens entspricht. Wenn das Ei sicher im Schneebesen verstaut ist, tauchen Sie beides bis zur Hälfte in die Ostereierfarbe. Nach fünf Minuten gießen Sie Wasser nach. Kurz warten, bevor Sie das Ei aus der Farbe nehmen. Zuletzt lösen Sie das Ei aus dem Schneebesen. Der untere Teil des Eies sollte nun sehr kräftig gefärbt sein, der obere Teil etwas dezenter. Das genaue Prozedere finden Sie weiter unten im Video!

2. Ostereier mit Gummibändern färben

Ziehen Sie mindestens 3-4 Gummibänder über das Ei. Die Bänder dürfen und sollen sich an verschiedenen Stellen überkreuzen. Tauchen Sie das Ei in Ostereier-Kaltfarbe und warten Sie einige wenige Minuten. Ei herausnhemen und Gummibänder ablösen. Die Bänder hinterlassen dünne weiße Linien auf dem bunten Ei und geben ihm so einen ganz besonderen Effekt.

3. Ostereier mit Reis

Geben Sie eine Hand Reis in eine Pastikdose mit Deckel. Reis mit bunter Ostereierfarbe befreuchten und vermischen. Legen Sie ein hart gekochtes Ei in den Reis, verschließen Sie die Dose und schütteln Sie Ei und Reis vorsichtig durcheinander. Ei herausnehmen, trocken lassen und Reis entfernen. Der Reis hinterlässt eine außergewöhnliche Schattierung auf der Eierschale.

4. Blumenmuster

Für einen ganz besonderen Effekt sorgen die Abdrücke von Gänseblümchen, Gräsern und anderen kleinen Blüten in der bunten Ostereierfarbe. Mehr dazu in der Galerie:

5. Eier marmorieren mit Öl

Vermischen Sie in einer kleinen Schüssl einen Esslöffel Öl mit einem Esslöffel Farbe. Nehmen Sie das Ei in Ihre Hände und verstreichen Sie die Mischung auf der Oberfläche. Auf der Eierschale entsteht ein kunstvolles Farbenspiel aus hellen und dunklen Stellen.